Fryderyki 2016 - zdjęcia z imprezy i lista zwycięzców!

W Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się gala Fryderyki 2016! Nagrody wręczono w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej. Aż dwa Fryderyki dostał Zbigniew Wodecki. Kto jeszcze otrzymał najważniejszą muzyczną statuetkę? Oto pełna lista zwycięzców:

Fryderyki 2016 w kategorii ALBUM ROKU POP: 1976: A SPACE ODYSSEY - ZBIGNIEW WODECKI WITH MITCH&MITCH ORCHESTRA AND CHOIR

Fryderyk 2016 w kategorii ALBUM ROKU ROCK: DZIECIOM - Lao Che

Fryderyk 2016 w kategorii ALBUM ROKU HIP HOP: UMOWA O DZIEŁO - Taco Hemingway

Fryderyk 2016 w kategorii ALBUM ROKU ELEKTRONIKA I ALTERNATYWA: SMOLIK/KEV FOX - Smolik/Kev Fox

Fryderyk 2016 w kategorii ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI: ŚWIĘTO SŁOŃCA - Warsaw Village Band/Kapela ze Wsi Warszawa

Fryderyk 2016 w kategorii TELEDYSK ROKU za klip do utworu Dawida Podsiadło W DOBRĄ STRONĘ - PIOTR ONOPA

Fryderyk 2016 w kategorii DEBIUT ROKU - Kortez

Fryderyk 2016 w kategorii UTWÓR ROKU za piosenkę RZUĆ TO WSZYSTKO CO ZŁE - ZBIGNIEW WODECKI WITH MITCH&MITCH oraz LESZEK DŁUGOSZ

Złoty Fryderyk w kategorii MUZYKA JAZZOWA - Michał Urbaniak

Fryderyk 2016 w kategorii MUZYKA JAZZOWA ALBUM ROKU za płytę BAROK PROGRESYWNY otrzymuje Nikola Kołodziejczyk Orchestra

Fryderyk 2016 w kategorii MUZYKA JAZZOWA DEBIUT ROKU - po raz pierwszy w historii ex aequo: Aga Derlak Trio, Agnieszka Wilczyńska oraz Krzysztof Lenczowski

Fryderyk 2016 w kategorii MUZYKA JAZZOWA ARTYSTA ROKU - JANUSZ MUNIAK

Złoty Fryderyk w kategorii MUZYKA ROZRYWKOWA - Kora

Złoty Fryderyk w kategorii MUZYKA POWAŻNA - BERNARD ŁADYSZ

Wśród wręczających nagrody byli m.in. Ewa Farna, Halina Mlynkova (w kreacji Mario Menezi ) czy Kayah. Na scenie zaprezentowali się zaś: Dawid Podsiadło, Kortez, Hey, Zbigniew Wodecki, Mela Koteluk, The Dumplings, Atom String Quartet, Smolik / Kev Fox, Rysy, Maleo Rockers, Jafia, Adam Pierończyk, Nikola Kołodziejczyk, Kwintet Wojtka Mazolewskiego, Trio AgiDerlak, Adam Bałdych czy TerrificSunday. Gwiazdą wieczoru był Jean Michel Jarre. Za oprawę muzyczną odpowiadał DJ Adamus.

Zobaczcie zdjęcia z gali!

