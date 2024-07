1 z 7

Ewa Farna pojawiła się na gali Fryderyki 2016 w Teatrze Polskim w Warszawie i wyglądała obłędnie! Gwiazda zdecydowała się odsłonić swój dekolt w dopasowanym do sylwetki garniturze. Po raz pierwszy również pokazała się na salonach w krótszych włosach. Artystka co prawda nie odbierała żadnej nagrody, a tylko wręczała, ale i tak przyćmiła większość gwiazd, które pojawiły się na Fryderykach 2016. Gwiazda pojawiła się na muzycznej imprezie bez swojego chłopaka Martina. Ostatnio plotkowano, że para przeżywa kryzys, bo piosenkarka chce na stałe przeprowadzić się do Polski, a jej chłopak woli zostać w Czechach. Czy to z tego powodu Martin nie pojawił się na gali z Ewą? Mamy nadzieję, że między nimi wszystko się ułoży i radzimy Martinowi, żeby pilnował swojej ukochanej, bo w takiej stylizacji z pewnością przyciągnęła spojrzenia wielu mężczyzn :-)!

Zobaczcie gorące zdjęcia Ewy Farnej.

