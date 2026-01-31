Takiego tłumu gwiazd freak fightów w jednym miejscu dawno nie było. W sobotni wieczór, 31 stycznia 2026 roku, na czerwonym dywanie gali FAME Awards furorę robiły przede wszystkim piękne kobiety. Maluba postawiła na koronkowy total look, Marta Linkiewcz na małą czarną, z kolei Laluna posyłała uśmiechy fotografom ukrywając się za designerskimi okularami.

Tłum gwiazd na gali FAME Awards 2025

Choć zazwyczaj stają ze sobą na ringu, to podczas oficjalnej gali FAME Awards, gwiazdy freak fightów lśniły niczym artyści hollywood na gali Oscarów. W sobotę 31 stycznia 2026 roku rozdane bowiem zostaną prestiżowe nagrody w kategoriach: Zawodnik roku, Zawodniczka roku, Walka roku, Skończenie roku, Odkrycie roku, SuperLegenda Superbetu, Redakcja roku, Osobowość roku, Zawodnik dekady, Zawodniczka dekady, Skończenie dekady, Walka dekady, Odkrycie freakowe dekady i Cytat dekady.

Na czerwonym dywanie pojawiła się m.in. znana z "Królowych życia" Laluna. Celebrytka postawiła na odważny, koronkowy komplet, który przyciągał wzrok i odsłaniał nogi. Na koronkowy set tego wieczoru postawiła także Magdalena Lubacz, znana jako Maluba, która przed laty zwyciężyła "Projekt Lady".

Na czerń zdecydował się także Robert Karaś. Sportowiec pojawił się na czerwonym dywanie FAME Awards 2025 w otoczeniu znanych twarzy świata freak fightów i celebrytów, stawiając na sportową bluzę, czarne sneakersy, klasyczne czarne jeansy i czapkę z daszkiem. Na równie casualowy look postawił także znany z "Warsaw Shore" Stiffler. W opozycji do panów była wieczorowa stylizacja Marcina Najmana. Klasyczny czarny garnitur uzupełnił białą koszulą, czarną muchą i okazałym złotym łańcuchem.

Marta Lin kiewicz w klasycznej stylizacji zaskakuje na gali FAME Awards

Z kolei Marta Linkiewicz, znana z kontrowersyjnych zachowań i odważnych stylizacji, tym razem postanowiła postawić na klasykę. Na gali FAME Awards pojawiła się w eleganckiej czarnej sukni o długości midi, podkreślającej jej smukłą sylwetkę. Całość stylizacji dopełniły złote sandałki na obcasie i kontrastujące czerwone dodatki w postaci mini torebki i okazałych, czerwonych bransoletek. Bez wątpienia to właśnie stylizacja Marty Linkiewicz przyciągnęła uwagę jako jedno z największych zaskoczeń gali.

Na FAME Awards 2025 pojawiło się wiele znanych osób związanych z freak fightami i show-biznesem, m.in. Wojciech Gola wraz z Sofi, Elizabeth "Lizi" Anorue, Tomasz Gromadzki czy Alan Kwieciński.

Marta Linkiewicz na gali FAME Awards 2025, Fot. Pawel Wodzynski/East News

Maluba na gali FAME Awards 2025, Fot. Pawel Wodzynski/East News

Laluna na gali FAME Awards 2025, Fot. Pawel Wodzynski/East New

Elizabeth Anorue na gali FAME Awards 2025, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Wojciech Gola i Sofi na gali FAME Awards 2025, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Stiffler na gali FAME Awards 2025, Fot. Pawel Wodzynski/East News

Robert Karaś na gali FAME Awards 2025, Fot. Pawel Wodzynski/East News