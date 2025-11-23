Laluna wygrała historyczny pojedynek. Podczas 28. edycji gali Fame MMA doszło do wydarzenia bez precedensu. Laluna, celebrytka znana z programu „Królowe życia”, wzięła udział w pierwszym w historii federacji kobiecym pojedynku w rzymskiej klatce. Jej przeciwniczką była Dorota „Gliniara” Kochanek, była policjantka, dla której był to debiut w świecie freak fightów. Zwyciężczynią okazała się Laluna, a fani już gratulują!

Laluna ma powody do radości!

Laluna zyskała popularność dzięki udziałowi w programie „Królowe życia”, który zakończył się kilka lat temu. Dzięki tej medialnej trampolinie udało jej się zbudować silną pozycję w mediach społecznościowych, gdzie jej profil na Instagramie śledzi niemal 600 tysięcy osób. Po zakończeniu kariery w telewizji Laluna nieco zniknęła, ale nadal jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i obecnie w galach Fame MMA.

Pojedynek Laluny i "Glinary" wzbudził ogromne emocje jeszcze przed rozpoczęciem gali. Obie uczestniczki walki były nowicjuszkami w tego typu wydarzeniach, emocji nie brakowało. Ostatecznie to Laluna wygrała, pokonując Dorotę Kochanek. Gala Fame MMA 28 miała być dla Laluny momentem przełomowym i rzeczywiście takim się okazała.

Emocje wzbudziły też zdjęcia Laluny po pojedynku, które mocno odbiegają od wizerunku, jaki prezentuje na swoim instagramowym koncie.

Internauci wspierają Lalunę!

Po ogłoszeniu zwycięstwa Laluny w komentarzach zawrzało, a fani natychmiast pospieszyli z gratulacjami.

Gratulacje kochana!

Internauci mają mieszane odczucia po walce. Jedni są pod wrażeniem formy Laluny, inni podkreślają, że ciężko się ją oglądało.

Brawo Laluna ! Wygrała ze sportowcem nie zapominajcie . Wzbudza emocje ale widać , że to dobra osoba i ma dobre serce . Trzymam kciuki z Marianną !

Ciężko się na to patrzyło…

Zrobiła swoje, dowiozła to, co miała dowieźć, i to w naprawdę dobrym stylu. Brawo Lala! Zasłużone zwycięstwo

Ona jedyne co robiła to się przutulala

Zobacz także: