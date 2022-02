Agnieszka Dygant i Patrick Yoka

Aktorka i reżyser najsłynniejszych polskich filmowych i serialowych produkcji takich jak "Świat według kiepskich", "Niania", "Rodzinka.pl" czy "Listy do M." poznali się na planie serialu "Fala Zbrodni" w 2006 roku. Spotkali się na początku swoich karier, ona dopiero zaczynała być popularną aktorką, on zaczynał istnieć jako świetny scenarzysta na polskim rynku. Podobno zaiskrzyło między nimi od razu. Agnieszka Dygant i Patrick Yoka są ze sobą już ponad 15 lat. Para doczekała się syna Xaverego. Zakochani mieli różne kryzysy, o których donosiły media, jednak oboje konsekwentnie niewiele mówią o swoim życiu prywatnym i uczuciowym. Agnieszka Dygant przy okazji premiery filmu "Listy do m. 4", w których ona grała jedną z tytułowych ról, zaś jej partner reżyserował wyjawiła, że praca z ukochanym nie jest najłatwiejsza, bo... doskonale się znają!