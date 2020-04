Joann Brodzik i Paweł Wilczak wrócili do siebie?! Aktor podjął "pierwszy krok, by ocalić rodzinę"! O co chodzi?

Przez dłuższy czas Joanna Brodzik i Paweł Wilczak byli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Jednak już od ponad dwóch lat jest głośno o kryzysie w ich związku, a para konsekwentnie nie pokazywała się publicznie razem aż do grudnia 2019 roku, kiedy na premierze filmu „Pan T.” u boku Pawła Wilczaka pojawiła się Joanna Brodzik.

Wcześniej na premierze filmu "Kler" w 2018 roku aktor pojawił się z tajemniczą blondynką, a niedawno było głośno o jego zdjęciach z Marią Sobosińską, po tym jak paparazzi je ujawnili. Wtedy wydawało się, że już wszystko przesądzone i związek Joanny Brodzik i Pawła Wilczaka należy do przeszłości. Okazuje się jednak, że para nadal jest razem, o czy poinformował "Dobry Tydzień"!

Para aktorka poznała się na planie serialu "Kasia i Tomek", a oficjalnie swój związek potwierdzili w 2004 roku. Mają dwóch synów: Jana i Franciszka, którzy urodzili się cztery lata później. Po tym, jak media obiegła informacja o kryzysie pary pojawiły się doniesienia, że wspólnie chcą walczyć o związek dla dobra dzieci.

Wygląda na to, że jednak to się udało i para jest razem! Jak donosi „Dobry Tydzień” Paweł Wilczak zdał sobie sprawę, że chce być z rodziną i zakończył znajomość z młodą aktorką:

Paweł widział, ile przysporzył jej cierpienia. Dotarło do niego, że przez egoistyczny poryw serca położył na szali całe ich wspólne życie. Szybko zakończył znajomość – to był pierwszy krok, by ocalić rodzinę – informuje „Dobry Tydzień”.