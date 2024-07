8 z 21

Śmierć uczestniczki "The Voice of Poland", Kasi Markiewicz, była wstrząsem dla wszystkich bliskich przyjaciół. Gwiazda podczas castingów do show oznajmiła, że ma raka, a jej marzeniem jest występ na wielkiej scenie. Jej talent doceniła wówczas Justyna Steczkowska. Katarzyna zmarła 23 marca 2014 roku. Miała tylko 38 lat.