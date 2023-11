2 z 8

Ciąża Mariny wzbudza ogromne emocje. Informacje o tym, że żona Szczęsnego spodziewa się dziecka, pojawiły się w grudniu tamtego roku. Wokalistka nie zabierała głosu w sprawie, a jej menadżer stanowczo zaprzeczał, że to nieprawda. Po publikacji zdjęć "Faktu", na których widać Marinę w ósmym miesiącu, wokalistka zdecydowała się ogłosić światu, że rzeczywiście, jest w ciąży:

Kochani wreszcie czujemy, że jesteśmy gotowi aby podzielić się z Wami naszym szczęściem. Tym bardziej, że już nie da się tego ukryć .... Bardzo nam zależało, żeby jak najdłużej móc cieszyć się tym pięknym okresem tylko z najbliższymi. Jesteśmy bardzo podekscytowani i z niecierpliwością oczekujemy przyjścia na świat nowego członka rodziny.???????? Tymczasem bardzo proszę o uszanowanie naszej prywatności w tym wyjątkowym i jakże ważnym dla nas czasie.

Co wzbudza najwięcej kontrowersji? Postawa menadżera artystki (na przyszłość zalecamy odmawiania komentarza niż kłamstwo) oraz fakt, że Marina na Instagramie publikowała zdjęcia, które miały odciągnąć uwagę od jej stanu (m.in. poprzez wrzucanie starych zdjęć jako aktualne). Niektórzy czują się się oszukani i mają ewidentny problem z postawą wokalistki. Ale czy ktoś zastanawiał się, dlaczego, za wszelką cenę, żona piłkarza nie miała ochoty o tym mówić? Powodów może być wiele. Decyzja o tym kiedy, jak i w jaki sposób poinformować świat o tym, że jest się w ciąży, przyznać się do niej (jeśli to "powszechna wiedza"), pokazać brzuszek itd, należy tylko i wyłącznie do kobiety.