Marcin Gortat pokazał słodkie zdjęcie z córką i synkiem Tatiatny Okupnik! Zaledwie kilka dni temu piosenkarka zaskoczyła swoich fanów, publikując zdjęcie stópek drugiego dziecka- artystka dopiero po porodzie zdradziła, że jej rodzina właśnie się powiększyła. Tatiana Okupnik nigdy nie opowiadała o swoim życiu prywatnym a w sieci nie pokazuje zdjęć swoich bliskich- teraz zrobił to Marcin Gortat!

Koszykarz pokazał piękne zdjęcie z córeczką i malutkim synkiem Tatiany Okupnik. Przy okazji pochwalił młodych rodziców za to, że chronią swoją prywatność. Sportowiec nie ukrywa, że zazdrości im takich szkrabów! Widać, że Marcin świetnie sprawdza się w roli kochanego wujka :)

Niesamowite uczucie trzymać to maleństwo na rękach ???????? wiedząc że jest cząstką tych ananasków @tatianaokupnik i @miciel7! Zazdroszczę jednego i drugiego dziecka ????????. Mama ma teraz dużo obowiązków za co należy się jej duży #respect. Cieszę się także, że jedne z najbliższych mi osób nie mają potrzeby mówienia o wszystkim,

co się u nich dzieje publicznie. Nie robią sobie fame’u sprzedając prywatność, co bardzo szanuję. - napisał na Instagramie.