Dominika Serowska zadebiutowała w 3. sezonie „Królowej przetrwania”. Prywatnie jest mamą rocznego Romea i tworzy udany związek z Marcinem Hakielem. W rozmowie z naszą reporterką Dominika Serowska zdradziła, czy wraz z partnerem mają plany na kolejne wspólne dziecko. Jej odpowiedź nie pozostawia złudzeń.

Dominika i Marcin powitali na świecie swoje pierwsze dziecko w grudniu 2024 roku. Ich syn, Romeo, skończył już rok i zdecydowanie dostarcza rodzicom wiele radości.

W wywiadzie dla redakcji Party.pl Dominika Serowsa zdradziła, czy wraz z Marcinem Hakielem mają plany na kolejne dziecko. Jak przyznała gwiazda „Królowej przetrwania”, nie są jeszcze na to gotowi, jednak nie wykluczają tego całkowicie w przyszłości.

Nie widzę siebie na razie w roli mamy kolejnego dziecka, jestem zmęczona, myślę że Marcin też jest zmęczony, jesteśmy przebodźcowani, więc na spokojnie, może kiedyś, ale na ten moment nie wyznała przed naszymi kamerami.

Dominika Serowska o macierzyństwie. Szczere wyznanie

W dalszej rozmowie Dominika Serowska wyznała, jak odnalazła się w roli mamy. Jak się okazało, początki były najtrudniejsze, ale z czasem pozostała tylko radość z każdej chwili spędzonej z synem. Padły piękne słowa.

Ja się odnalazłam w niej o dziwo bardzo dobrze, chociaż byłam przerażona jak miałam zostać mamą, bo bałam się oczywiście, ale no młody jest super, oprócz tego że jest moim synkiem i go kocham nad życie to też przyznam szczerze, że jest bardzo pozytywny i dużo oddaje tej energii i tego ciepła wyznała.

