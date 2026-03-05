Serowska i Hakiel planują kolejne dziecko? Komentarz ukochanej tancerza zdradza wszystko
Dominika Serowska od ponad roku spełnia się w roli mamy. Wraz ze swoim partnerem Marcinem Hakielem wychowują wspólnie syna. Teraz Dominika zdradza, czy w planach mają już kolejne dziecko. Wyjawiła przy okazji, jak odnalazła się w roli mamy.
Dominika Serowska zadebiutowała w 3. sezonie „Królowej przetrwania”. Prywatnie jest mamą rocznego Romea i tworzy udany związek z Marcinem Hakielem. W rozmowie z naszą reporterką Dominika Serowska zdradziła, czy wraz z partnerem mają plany na kolejne wspólne dziecko. Jej odpowiedź nie pozostawia złudzeń.
Dominika Serowska wyznała, czy planuje kolejne dziecko. Wyznała to wprost
Dominika i Marcin powitali na świecie swoje pierwsze dziecko w grudniu 2024 roku. Ich syn, Romeo, skończył już rok i zdecydowanie dostarcza rodzicom wiele radości.
W wywiadzie dla redakcji Party.pl Dominika Serowsa zdradziła, czy wraz z Marcinem Hakielem mają plany na kolejne dziecko. Jak przyznała gwiazda „Królowej przetrwania”, nie są jeszcze na to gotowi, jednak nie wykluczają tego całkowicie w przyszłości.
Nie widzę siebie na razie w roli mamy kolejnego dziecka, jestem zmęczona, myślę że Marcin też jest zmęczony, jesteśmy przebodźcowani, więc na spokojnie, może kiedyś, ale na ten moment nie
Dominika Serowska o macierzyństwie. Szczere wyznanie
W dalszej rozmowie Dominika Serowska wyznała, jak odnalazła się w roli mamy. Jak się okazało, początki były najtrudniejsze, ale z czasem pozostała tylko radość z każdej chwili spędzonej z synem. Padły piękne słowa.
Ja się odnalazłam w niej o dziwo bardzo dobrze, chociaż byłam przerażona jak miałam zostać mamą, bo bałam się oczywiście, ale no młody jest super, oprócz tego że jest moim synkiem i go kocham nad życie to też przyznam szczerze, że jest bardzo pozytywny i dużo oddaje tej energii i tego ciepła
Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze wyznała Dominika Serowska? Koniecznie obejrzyjcie wideo.
Zobacz także:
- Dominika Serowska miała najgorzej w „Królowej przetrwania”? Małgorzata Rozenek zabrała głos
- Dominika Serowska zalała się łzami w "Królowej przetrwania". Padły ostre słowa o Cichopek i Hakielu
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.