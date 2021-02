Co za wiadomość! Adam Stachowiak z "The Voice of Poland" właśnie podzielił się radosną nowiną! Na świat przyszło jego drugie dziecko. Artysta oraz jego żona, swoim szczęściem podzielili się w sieci. Pokazali zdjęcie maleństwa i zdradzili, jakie wybrali dla niego imię! Jest piękne i tradycyjne! Adam Stachowiak jest już tatą jednej córki, teraz urodziła mu się druga? A może to syn? Poznacie płeć i imię dziecka!

Adam Stachowiak z "The Voice of Poland" został ojcem

W ostatnich miesiącach w show-biznesie panuje prawdziwy baby boom! Zaledwie od początku roku tym, że spodziewają się dziecka pochwaliły się m. in. Sylwia Przybysz, Ida Nowakowska, Agnieszka Włodarczyk czy Klaudia Halejcio. Niedawno swoje dzieci na świecie przywitali Natalia z "Rolnik szuka żony". Aleksandra Hamkało, Monika Mrozowska, Jakub Świderski i Michał Wiśniewski. Do tego grona dołączył właśnie kolejny gwiazdor TVP!

Adam Stachowiak z "The Voice of Poland" przywitał właśnie na świecie swoją drugą córeczkę! Radosną nowiną, a także zdjęciem z dwoma córkami oraz żoną, Anną Stachowiak, podzielił się na Instagramie.

Witaj na świecie córeczko ❤️ Jestem taki szczęśliwy... Mam przy sobie trzy miłości mojego życia! Kosmos! 🙌🏽😍 Dziękuję, że na bieżąco pytaliście o stan zdrowia Ani, i że razem z nami oczekiwaliście przyjścia na świat tego małego okruszka. Szczęśliwe rozwiązanie ciąży to ogromne błogosławieństwo 🙏❤️ Dzidzia jest zdrowa, waży 3,5 kg - Ania jesteś turbo dzielna! Teraz pozwólcie - idę nacieszyć się tymi chwilami, a za kilka dni wejdę z powrotem do studia i pomiędzy zmienianiem pieluch, przygotowywaniem posiłków, spacerami, kąpielami, sprzątaniem i usypianiem córek - nagram dla Was kolejne utwory🎙#love #god #godisgood #family #baby #happiness

Adam nie zdradził w swoim wpisie imienia córeczki, ale zrobiła to jego małżonka, Anna Stachowiak. Okazuje się, że dla dziewczynki wybrali przepiękne imię Alicja. Maleństwo przyszło na świat jeszcze w ubiegłym tygodniu. Mama i córka są już w domu:

Cześć ❤️ Mam na imię Alicja, rodzice i moja kochana rodzinka mówią do mnie Lusia 🙂 Urodziłam się w środę nad ranem, ale mama i tata potrzebowali chwili żeby się mną nacieszyć 🙂 Jesteśmy w domu od piątku - mama ma się dobrze, mówi, że nic ją nie boli i że jest najszczęśliwsza na świecie 🙂 Ciagle powtarza jakie ma cudowne dzieci 🙂 Cieszę się, że już jestem! ❤️ No! witaj świecie ❤️

Gratulujemy szczęśliwym rodzicom!

