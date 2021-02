Baby boom trwa! Halejcio, Markle, Nowakowska... Zobaczcie, kto już niedługo zostanie mamą!

Rok 2020 obfitował w narodziny dzieci gwiazd, ale wygląda na to, że również w roku 2021, przywitamy na świecie mnóstwo maluszków! Tylko w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że już wkrótce mamami zostaną Meghan Markle, czy Klaudia Halejcio. Kto jeszcze przygotowuje się do tej najważniejszej roli w życiu? Zobaczcie!

1. Meghan Markle

Meghan Markle i książę Harry podzielili się radosną nowiną w Walentynki. Para spodziewa się drugiego dziecka - mały Archie zostanie starszym bratem! W sieci pojawiło się także przepiękne przyszłych rodziców, na którym możemy zobaczyć już zaokrąglony brzuszek Meghan.

Our Invictus Family grows - we are thrilled with the news that the Duke and Duchess are expecting! pic.twitter.com/2HrBf7jQc0