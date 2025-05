Do szokującego zdarzenia doszło 20 maja 2025 roku, około godziny 22:00, w restauracji Hotelu Poselskiego znajdującej się na terenie Kancelarii Sejmu RP w Warszawie. Aktor Jacek Kopczyński, znany z roli prawnika Adama Wernera w serialu „M jak miłość”, miał zaatakować dwóch parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.

Według relacji obecnych, Kopczyński podszedł do jednego z posłów, Dariusza Mateckiego, i zaczął krzyczeć wulgarne hasła skierowane pod adresem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Następnie miał uderzyć Mateckiego i zaatakować drugiego posła PiS, którego nazwiska nie ujawniono. Do interwencji została wezwana Straż Marszałkowska.

Napastnik został błyskawicznie obezwładniony i przekazany funkcjonariuszom policji, którzy przewieźli go na komisariat. Całe zdarzenie miało miejsce w ściśle chronionym budynku, co jeszcze bardziej zwiększa rangę incydentu.

Poseł Dariusz Małecki został zaatakowany. Opisał incydent w mediach społecznościowych

Poseł Dariusz Matecki publicznie potwierdził, że to on padł ofiarą fizycznego ataku. W rozmowie z mediami opisał, że Kopczyński był agresywny, krzyczał i obrażał ministra Ziobrę. Gdy Matecki próbował go uspokoić, aktor miał go uderzyć w twarz, a zaraz potem rzucił się na drugiego posła. Do wpisu poseł PiS dołączył również zdjęcia.

Wczoraj żartowałem, że będą na nas nasyłać zadymiarzy. I co się stało? Wracam z oświadczeń poselskich około 22 i przed dalszą pracą - w barze, w Hotelu Poselskim chciałem zjeść kolację. Jem sobie spokojnie zupę rozmawiając z posłami PiS i Konfederacji i nagle podchodzi do mnie z pełną agresją jakiś człowiek krzycząc, że „Ziobro to c***!” I pyta czy mam coś przeciwko. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że jak najbardziej mam coś przeciwko. Uderzył mnie a następnie drugiego posła PiS. Zabrała go Straż Marszałkowska, a następnie policja. Straciłem niemal dwie godziny. Okazało się, że to aktor z M jak Miłość Jacek Kopczynski, jak widać po jego profilu, ideologicznie sprofilowany, wielokrotnie atakował PiS napisał Małecki na platformie X.

Prawniczka Jacka Kopczyńskiego zabrała głos

W imieniu aktora wypowiedziała się jego prawniczka, mec. Ada Biniewicz-Paprocka. Potwierdziła ona, że jej klient został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji po interwencji Straży Marszałkowskiej. Dodała jednak, że jak dotąd nie wszczęto żadnych czynności procesowych, a sprawa dopiero zostanie przekazana do dalszego rozpatrzenia przez odpowiednie organy ścigania.

Adwokatka nie udzieliła szerszych informacji o stanie psychicznym ani o możliwych przyczynach zachowania aktora. Zaznaczyła, że jej klient ma zamiar współpracować z organami ścigania.

Na razie doszło do zatrzymania, jeszcze nie rozpoczęły się czynności procesowe w sprawie pana Jacka Kopczyńskiego, którego reprezentujemy. Czekamy na czynności, jeśli w ogóle się odbędą. Obecnie nie możemy komentować wydarzeń z udziałem Jacka Kopczyńskiego przekazała na łamach „Faktu” prawniczka aktora.

Obecnie trwają procedury służb. Nie wiadomo też, dlaczego Jacek Kopczyński przebywał na terenie Kancelarii Sejmu.

