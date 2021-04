Gwiazdor „M jak miłość” i „Rancza” walczy o życie. Aktor apeluje o pomoc

Aktor, którego widzowie poznali dzięki występom w takich filmach jak "Miś", "Supernova", czy "Służby specjalne", a także popularnych serialach jak "M jak miłość", "Ranczo", "Ojciec Mateusz", "Alternatywy 4" czy "Plebania", dziś walczy o życie. Sytuacja jest dramatyczna, a Stanisław Pąk i jego rodzina apelują do internautów o pomoc. Jak się okazuje pięć lat temu gwiazdor usłyszał tragiczną diagnozę. W obecnym momencie jednym ratunkiem jest kosztowna terapia, na którą z powodu trudnej sytuacji finansowej, aktor nie może sobie pozwolić.

Stanisław Pąk przez lata występował na deskach teatrów, a jako aktor drugoplanowy zagrał w wielu popularnych produkcjach, które odbiły się szerokim echem. Niestety, w 2016 roku zdiagnozowano u niego raka prostaty, a stan jego zdrowia ulegał coraz większemu pogorszeniu, z czasem nowotwór zaczął rozprzestrzeniać się na układ kostny. Dziś sytuacja Stanisława Pąka jest dramatyczna. Jak się okazuje, rodzina aktora nie ma środków na jego dalsze leczenie, a ostatnie próby ratunku jego zdrowia, jakimi była radioterapia, musiały zostać przerwane przez powikłania i komplikacje.

Stan zdrowia Stanisława Pąka jest bardzo poważny, a sytuacja dramatyczna. Choć przez ostatnie lata to najbliżsi pomagali mu w zakupie kosztownych leków i wizytach u specjalistów, dziś aktor walczy o życie i potrzebuje wsparcia innych. Na serwisie pojawił się poruszający list aktora, w którym zaapelował do internautów:

Czas działa mocno na moją niekorzyść i dokończenie radioterapii w bliżej nieznanym terminie nie daje większych nadziei na odzyskanie zdrowia. W tym stanie rzeczy jedną z ostatnich szans dla mnie na pokonanie choroby i powrót do wykonywania wspaniałego zawodu jest terapia (…), która jest dość kosztowna – 25 tys. zł. Jest to kwota nieosiągalna dla mnie i mojej rodziny, dlatego zwracam się do wszystkich o wsparcie w miarę możliwości w tych trudnych dla nas czasach. Pozostaję w nadziei, że mi pomożecie.