Dramatyczne święta w "M jak miłość"! Tragiczny wypadek, rozstanie i wyjazd Izy. Może być jeszcze gorzej?

W „M jak miłość” zapowiadają się najbardziej dramatyczne święta od lat! Wydaje się, że zawsze w tym okresie rodzina Mostowiaków starała się spędzić ten czas razem, ale teraz okazuje się, że tegoroczne Boże Narodzenie będzie pełne rozstań!

Wyjazd Izy to dopiero początek dramatów! Marcin zostanie sam z dziećmi i napięta atmosfera u Chodakowskich przejdzie też na Olka. Lekarz w końcu nie wytrzyma podczas jednej z awantur z Anetą i po raz kolejny ją zostawi! To jeszcze nie wszystko! Okazuje się, że u Olewiczów wydarzy się wypadek i życie Elżbiety po raz kolejny będzie zagrożone. Gorzej być nie mogło…

Dramatyczne wydarzenia w święta w "M jak miłość"! Tylu złych informacji dawno nie było

W 1582. odcinku „M jak miłość”, który na antenie TVP2 już 13 kwietnia okaże się, że święta Bożego Narodzenia u Chodakowskich będę przebiegały w smutnej atmosferze. Zamiast rodzinnego grona przy stole i prezentów pod choinką widzowie zobaczą kolejne kłótnie i będą świadkami rozstań. Dramatyczny wyjazd Izy odbił się na całej rodzinie, ostatecznie Chodakowska postanowi wrócić do dzieci i zrobi im najlepszy prezent na Wigilię, kiedy zjawi się w drzwiach. Jednak sprawy między nią a Marcinem nadal pozostaną niewyjaśnione!

Potem Olek nie wytrzyma kolejnej krytyki Anety i ucieknie od niej w święta do… pracy! Czy zostawi żonę? Jak wiadomo ich związek już wcześniej był bardzo burzliwy. Teraz rozstaną się na dobre?

Na domiar złego u Olewiczów wydarzy się wypadek i jego żona trafi do szpitala. Co więcej Ula i Bartek nadal nie wiedzą, co dalej z ich przyszłością! A Marysia coraz bardziej oddala się od Artura. Tak trudnych świąt w "M jak miłość" jeszcze nie było!

Zobacz także: "M jak miłość": Marcin odkryje, że sekstaśmy Izy to fotomontaż! Podejmie szokującą decyzję, która pogrąży jego małżeństwo?

To nie będą spokojne święta dla Chodakowskich! Napięta atmosfera udzieli się nawet dzieciom.

Wygląda na to, że Olek dłużej nie wytrzyma problemów z Anetą i po awanturze rozstanie się z nią po raz kolejny!