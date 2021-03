Andrzej Piaseczny walczy z koronawirusem i... oszustami! "Udostępniajcie ku przestrodze" - apeluje artysta!

Kilka dni temu Andrzej Piaseczny poinformował fanów, że walczy z koronawirusem. Stan artysty był na tyle ciężki, że trafił do szpitala i został podłączony do specjalnej aparatury, pomagającej mu oddychać. Okazuje się, że Piasek walczy nie tylko z chorobą, ale i oszustami, którzy chcą na niej zarobić...

Andrzej Piaseczny walczy z chorobą i oszustami!

Wstrząsające nagranie Andrzeja Piasecznego ze szpitala poruszyło dziesiątki tysięcy internautów. Artysta zaapelował do swoich fanów, by uważali na siebie i nie lekceważyli wszelkich objawów choroby. Piasek, po 10 dniach walki z covidem w domu, trafił do szpitala. Kilka dni później jego management napisał w sieci:

Stan zdrowia Andrzeja jest stabilny. Nadal jest pod opieką lekarzy . Jesteśmy dobrej myśli ! Dziękujemy też , za wszystkie słowa wsparcia i tysiàce życzeń powrotu do zdrowia ! Wszystkie niech się spełnią . Z całego serca , pięknie dziekujeMY - czytamy.

Ale to nie koniec problemów artysty. Okazuje się, że jego chorobę chcieli wykorzystać internetowi oszuści. Podszywając się pod piosenkarza, zaproponowali "fanom" konkurs, w którym Piasek miałby oferować swoje pieniądze. Andrzej zaapelował, aby nikt nie dał się nabrać na to oszustwo:

Kolejny Fejk ! Proszę nie dajcie się nabrać ! Udostępniajcie ku przestrodze ! I zgłaszajcie ..

Ofiarami podobnej nieuczciwości padli również m.in. Agnieszka Chylińska czy Robert Lewandowski.

