Wielbiciele zespołu Mystery nie kryją wzruszenia. Łukasz Leś, charyzmatyczny wokalista grupy Mystery, powiedział sakramentalne "tak". Ceremonia zaślubin odbyła się w Radzyminie, w parafii św. Jana Pawła II. Wesele gwiazdy disco polo nie obyło się bez emocji. Zarówno nowożeńcy, jak i zaproszeni goście byli świadkami wydarzenia, które na długo pozostanie w ich pamięci.

Reklama

Łukasz Leś, wokalista zespołu Mystery, wziął ślub

Zespół Mystery, którego liderem jest Łukasz Leś, od lat plasuje się w czołówce najpopularniejszych formacji disco polo. Utwory takie jak "Lśnisz tej nocy", "Tylko dla niej" czy "Stała tam sama" cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród słuchaczy. Grupa słynie z romantycznych tekstów i chwytliwych melodii, które idealnie wpasowują się w klimat imprez i wesel. Miłość, oddanie i wspólna pasja, to wszystko, co fani odnajdują w muzyce zespołu, stało się również częścią rzeczywistości jego lidera.

19 sierpnia w Radzyminie, Łukasz Leś i jego ukochana partnerka, Sylwia, powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Para stanęła na ślubnym kobiercu, a relacją z ceremonii gwiazdor disco polo podzielił się w swoich mediach społecznościowych.

Dziękujemy za pamiątkę dzięki której możemy ''przeżyć'' to jeszcze raz - napisał na Facebooku Łukasz Leś, publikując nagranie ze ślubu.

Spektakularna oprawa z motocyklowym konwojem na ślubie Łukasza Lesia z zespołu Mystery

Jak widzimy na opublikowanym przez Łukasza Lesia nagraniu, para zdecydowała się na tradycyjny kościelny obrządek, pełen wzruszających przemów i religijnych pieści. Podczas wyjątkowego dnia panna młoda postawiła na klasyczną białą suknię typu "księżniczka" z koronkowym gorsetem na ramiączkach typu "spaghetti" i tiulowym, rozkloszowanym dołem w kształcie litery "A". Obok niej Łukasz Leś promieniał szczęściem. Ślub ten był długo wyczekiwanym momentem nie tylko dla pary młodej, ale i fanów, którzy od lat śledzą życie prywatne wokalisty zespołu Mystery.

Tym, co wyróżniło uroczystość ślubną Łukasza Lesia z zespołu Mystery była nietypowa, widowiskowa oprawa. Jak przystało na zapalonego motocyklistę, wokalista nie mógł obyć się bez swojej największej pasji także w dniu ślubu. Po zakończeniu ceremonii, para młoda została odprowadzona przez grupę motocyklistów. Motocyklowy konwój wyruszył sprzed kościoła, tworząc niezwykle efektowny obraz i dodając całemu wydarzeniu wyjątkowego charakteru.

Ryk silników, skórzane stroje i błyszczące maszyny kontrastowały z romantyczną aurą ślubu, ale właśnie to połączenie wywołało ogromne wrażenie. Ślub z udziałem motocyklowej eskorty, pełen emocji i romantyzmu, na długo zapisze się w pamięci fanów i znajomych nowożeńców.

Fani zespołu Mystery zachwyceni niecodzienną oprawą ślubną Łukasza Lesia

Gdy tylko w sieci pojawiło się wzruszające nagranie ze ślubu Łukasza Lesia i jego ukochanej Sylwii, fani wokalisty zespoły Mystery ruszyli z gratulacjami.

Szczęścia młodzieży.

Jaka radość z Was bije, piękni, cudowne nagranie. Życzę aby Wasze wspólne życie było tak piękne i radosne jak ten wyjątkowy dzień.

Weselw Peeetarda. Wszystkiego co najpiękniejsze .Jesteście wielcy - komentują zachwyceni internauci.

Kim jest Sylwia – żona wokalisty zespołu Mystery?

Choć para nie dzieli się często szczegółami życia prywatnego, wiadomo, że Sylwia od lat jest partnerką Łukasza Lesia. Ich ślub był ukoronowaniem długoletniego związku. Kobieta, która zdobyła serce wokalisty disco polo, ujęła go nie tylko urodą, ale również wsparciem i lojalnością. W dniu ślubu Sylwia oczarowała wszystkich gości. Jej naturalność i wdzięk podbiły serca obecnych. Wspólnie z Łukaszem tworzą parę, która nie tylko inspiruje fanów, ale też pokazuje, że w świecie pełnym scenicznych świateł i show-biznesu można odnaleźć prawdziwe uczucie.

Zobacz także: