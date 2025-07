Liber, artysta, kojarzony dotąd wyłącznie z hip-hopową sceną muzyczną, nagrał krótkie wideo na platformę TikTok, w którym słychać fragment utworu „Mandacik” – najnowszej produkcji Zenka Martyniuka i zespołu Łobuzy. Nagranie stało się viralem i wywołało falę komentarzy wśród internautów.

Wideo Libera to nie tylko zabawna interpretacja popularnego hitu disco polo. To przede wszystkim przejaw dystansu do siebie i łamania utartych schematów muzycznych. Raper udowodnił, że niezależnie od preferencji gatunkowych, dobra zabawa i pozytywne emocje są uniwersalne. Muzyka potrafi łączyć ludzi, nawet tych pochodzących z zupełnie różnych światów artystycznych.

„Mandacik” hitem internetu – TikTok podbity przez Libera i Zenka

Takiego duetu jeszcze nie było. „Mandacik” autorstwa Zenka Martyniuka i Łobuzów stał się jednym z najczęściej odtwarzanych kawałków na TikToku. Chwytliwy refren i lekki, humorystyczny tekst doskonale sprawdzają się w krótkich formach wideo. Pojawienie się Libera w trendzie disco polo tylko wzmocniło popularność utworu i dodało mu nieoczekiwanej wartości. Raper znany z bardziej alternatywnych dźwięków, zaskoczył wszystkich, pokazując swoją wersję przeboju. W opisie swojego TikToka napisał: „Można nie lubić disco polo ale… Nie da się uciec przed tym refrenem!”.

Łobuzy doceniają Libera za "Mandacik"

Nagranie Libera to coś więcej niż tylko zabawny klip na TikToku. To symboliczny gest pokazujący, że muzyka nie zna granic. W czasach, gdy internet często dzieli ludzi na „lepszych” i „gorszych” słuchaczy, Liber udowodnił, że każda forma ekspresji artystycznej ma wartość. Nawet jeśli ktoś dotychczas nie identyfikował się z disco polo, może docenić jego radość i beztroskę.

Wiedziałem, że docenisz napisał zespół Łobuzy.

"To wierci dziurę w głowie" - odpisał z przekąsem Liber. Fani również nie szczędzili komentarzy:

Ach ten Zenek nikt nie słucha wszyscy znają słowa

Ja mam to samo nie przepadam ogólnie za nowym disco polo ale co jakiś czas mi coś nawet siądzie. Ta piosenka tak się do mnie przykleiła za nie mogę tego z głowy wygrzebać

Otrzymuje Pan mandacik za przekroczenie przystojności

Skąd pomysł na utwór "Mandacik"?

Zespół Łobuzy obchodzi 10-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji postanowili przygotować coś specjalnego dla fanów, a do współpracy zaprosili Zenona Martyniuka. Teledysk do utworu "Mandacik" został opublikowany zaledwie 9 dni temu, a już uzyskał ponad trzy miliony wyświetleń na platformie Youtube.

