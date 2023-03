Doda tłumaczy, dlaczego wystąpiła w TVP. "Każdej telewizji coś się zarzuca"

Doda zaliczyła triumfalny powrót do TVP, gdzie m.in. zaprezentowała nowy singiel. Teraz spadła na nią krytyka za występowanie w publicznej telewizji. Co gwiazda na to? Odpowiada na krytykę.

Fani Dody mają powody do radości, bo ich ukochana gwiazda po długiej przerwie wróciła do mediów publicznych. Nie było tajemnicą, że piosenkarka od dłuższego czasu nie miała wstępu do TVP. Kiedy w styczniu zapowiedziała na Instagramie, że niebawem będzie można zobaczyć ją w programie Telewizji Polskiej, fani nie kryli zaskoczenia. Jak się okazuje, nie wszyscy byli z tego powodu zadowoleni i teraz, kiedy gwiazda wreszcie pojawiła się w TVP, dali temu upust w komentarzach. Jak na to zareagowała Doda?

Doda szczerze o występie w TVP

Doda w najnowszym wywiadzie odpowiedziała na pytanie o to, dlaczego zdecydowała się udać do Telewizji Polskiej i jak odpowiada na krytykę ze strony fanów, którzy nie popierają takiej decyzji. Doda w rozmowie z z reporterem portalu Przeambitni.pl szczerze wyjaśniła, że artysta jest ponad tego typu podziałami i jego zadaniem jest dotarcie do fanów, a tych - przekonuje piosenkarka - także ma wśród widzów telewizji publicznej.

- To jest jednak tuba propagandowa rządu, świątynia nietolerancji i dlaczego ty w ogóle chcesz tutaj być - jak Ty odpowiadasz na takie komentarze? - spytał reporter. - Każdej telewizji coś się zarzuca. A co się zarzuca TVN-owi? - odpowiedziała Doda. - No... różne manipulacje... - No więc każdy ma jakieś zarzuty. Jak bym miała słuchać wszystkich wrogów różnych telewizyjnych programów, to musiałabym się zamknąć w domu i absolutnie nie uprawiać swojego zawodu, a swoją twórczość tylko przekazywać swojej sąsiadce przez rynnę, ewentualnie mojej matce przez telefon do Ciechanowa. To by było bez sensu. Artysta jest ponad to i eksponuje siebie i swoją muzykę dla każdej publiczności. TVP ma swoją publiczność i tam są również moi fani i z szacunku do nich jestem tutaj też - oceniła Doda.

akpa/podlewski

Ciekawe, jak na te słowa zareagują fani artystki. Pod jej wpisami w mediach społecznościowych wciąż pojawia się mnóstwo krytycznych komentarzy na ten temat.

- Takie dziwne, że wokalistka która bardzo wspiera osoby LGBT+ i sama takimi się otacza, ma nadal focha na TVN, robi jakieś ankiety. Zamiast iść tam powiedzieć co i jak, to wybiera TVP, która szkaluje [...]. Żenujące podejście - głosi jeden z komentarzy.

Zdecydowana większość fanów jest jednak zachwycona występem Dody w TVP. Internauci są zdania, że najnowszy singiel gwiazdy to piękny i wartościowy utwór. Jak zdradziła piosenkarka, opowiada on o walce z depresją. Wielu fanów dziękuje Dodzie za to, że w tak piękny sposób zwróciła uwagę na tę podstępną chorobę.

- To taki "hymn" dla wszystkich tych którzy, wygrali walkę z tą ciężką chorobą.

- Ja też byłem w tym miejscu bez światła - piszą fani.

Przypomnijmy, że w wywiadzie, którego Doda udzieliła w "Pytaniu na śniadanie", mowa była także o wielkim marzeniu gwiazdy, którym jest... możliwość zasiadania w jury "The Voice of Poland". Ciekawe, czy marzenie to się spełni.