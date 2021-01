Gwiazda TVP Info ostro do koleżanek z branży: "Tak wyglądają Zanzibary pracowników służby zdrowia"

Karolina Pajączkowska znana jest widzom TVP Info, a wcześniej TVN24 BiS. Piękna prezenterka ma też na koncie udział w Top Model oraz wyborach miss. Na ściankach lubi podkreślać swoje wdzięki odważnymi kreacjami. Teraz postanowiła zabrać głos w sprawie, która ostatnio wywołuje wiele emocji - zagranicznych wyjazdów polskich gwiazd. Dziennikarka pisze ostro i nie owija w bawełnę. Apeluje, by w dobie pandemii koronawirusa okazywać sobie solidarność.

O co chodzi? Zobaczcie, co napisała.

Zobacz także: Maciej Dowbor zachwyca się Basią Kurdej-Szatan w bikini! Co na to Joanna Koroniewska?

Gwiazda TVP Info mocno o zdjęciach gwiazd z egzotycznych wakacji

Niedługo minie rok, odkąd koronawirus postawił na głowie życie ludzi na całym świecie. A bardzo wielu osobom to życie odebrał. Polacy od miesięcy mierzą się nie tylko z zagrożeniem chorobą, ale też obostrzeniami, które mocno zmieniły nasze życie. Zamknięte restauracje, galerie, siłownie, nauczanie zdalne w szkołach... to tylko część niedogodności, do których musieliśmy przywyknąć. Kolejna - brak możliwości wyjazdów wypoczynkowych. Ostatnie ferie zimowe, ze względu na pandemiczne ograniczenia, Polacy musieli spędzić w domu. Jednak nie wszyscy... Na instagramowych profilach gwiazd znajdziemy mnóstwo zdjęć z czasem bardzo egzotycznych wyjazdów. Szczególnie modny w tym sezonie jest Zanzibar.

I to właśnie do kolegów i koleżanek z branży zdaje się kierować swój najnowszy wpis Karolina Pajączkowska. Prezenterka TVP Info sama wrzuciła zdjęcie z egzotycznej wyprawy, od razu jednak zaznacza:

Zdjęcie sprzed lat do przyciągnięcia uwagi) Zanzibary, Maksyki i inne.. Kto z Nas nie marzy o rajskich wakacjach w tych trudnych czasach ? Obecnie, Internet zalewany jest codzienną porcją zdjęć z tropików i „wakacji życia, bo przecież nikomu krzywdy nie robię” - pisze.

Na kolejnym zdjęciu gwiazdy (po wciśnięciu strzałki) widzimy pracowników służby zdrowia, w kombinezonach i maskach. Jak się okazuje, jest wśród nich również mama dziennikarki.

Obok, zdjęcie mojej Mamy.. bohaterki, opiekunki, altruistki. Właśnie TAK wyglądają Zanzibary tysięcy pracowników służby zdrowia !! Błagam.. tu nie chodzi o to, co kto może i na co kogo stać.. tu chodzi o SOLIDARNOŚĆ. I właśnie tej solidarności domagam się dla mojej Mamy i tysięcy bohaterów walczących w najtrudniejszych czasach naszych dziejów 🙏🏼 DZIĘKUJĘ, że jesteście 🙏🏼- pisze Pajączkowska.

Czyżby swój apel kierowała do Basi Kurdej-Szatan i Magłorzaty Rozenek? Co o tym myślicie?

Karolina Pajączkowska uważa, że gwiazdy powinny okazywać solidarność z pracownikami służby zdrowia:

Na Zanzibarze odpoczywała ostatnio m.in. Barbara Kurdej-Szatan.

Instagram

Na wczasach w Meksyku jest Małgosia Rozenek-Majdan z rodziną: