Jakiś czas temu, na premierze nowego serialu „Bez tajemnic”, Ilona Ostrowska w świetnym humorze pozowała fotoreporterom. Gwiazda „Rancza” razem z mężem, wyglądali na szczęśliwą parę, która pokonała wszelkie problemy.

Niestety, dwa tygodnie później Ilona Ostrowska i Jacek Borcuch stawili się w sądzie na pierwszej rozprawie rozwodowej. I chociaż aktorka i reżyser, chcieli rozstać się w zgodzie, to wszystko wskazuje na to, że szykuje się prawdziwa wojna pomiędzy małżonkami. Według doniesień prasowych, para nie może porozumieć się w kwestii podziału majątku…

Jednak Ilona Ostrowska nie załamuje się! Wręcz przeciwnie. Aktorka powoli układa sobie życie na nowo. Jak informuje „Na Żywo” gwiazda znalazła pocieszenie u boku tajemniczego mężczyzny.

- Jest zakochana. To trwa już od kilku tygodni…- zdradza w rozmowie z tygodnikiem osoba z otoczenia Ostrowskiej.

Miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli zobaczyć kim jest nowy wybranek aktorki!

Reklama