Łukasz Gajdzis nie żyje. O śmierci 38-letniego aktora i byłego dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy poinformowało Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów na Facebooku:

Śmierć Łukasza Gajdzisa potwierdzili również jego przyjaciele.

Łukasz Gajdzis dał się poznać szerszej publiczności, dzięki epizodycznym rolom w serialach takich jak "Na Wspólnej", "Kryminalni" czy "Komisarz Alex". Aktor był również mocno związany z teatrem. Łukasz Gajdzis był też reżyserem, ukończył naukę na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W latach 2017-2020 był dyrektorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Tragiczna informacja o śmierci Łukasza Gajdzisa, została podana do wiadomości publicznej w niedzielę 19. marca 2023 roku. Nie zdradzono jednak, jakie były przyczyny śmierci 38-letniego aktora.

Łukasza Gajdzisa w pożegnalnym wpisie wspomniała aktorka Agnieszka Radzikowska:

A także scenograf i kostiumograf Łukasz Błażejewski:

SNULIŚMY PLANY O WSPÓLNEJ OPERZE (...) Jako reżyser przywiązywał dużą uwagę do scenografii i kostiumów wiec jako scenograf miałem z nim możliwość do spełniania marzeń o obrazach z rozmachem. Wiele mu zawdzięczam. Lubiłem nasze rozmowy o wielkich i małych sprawach i o eksperymentach w pracy i w życiu, o sukcesach i porażkach. Podejmował nieoczywiste i zaskakujące dla mnie decyzje. W pracy nigdy nie wybierał drogi na skróty, zawsze poszukiwał na nowo aktualnych odpowiedzi.

Między nami wciąż powracał temat marzenie: ZROBIĆ RAZEM OPERĘ! Podejmowaliśmy kroki by te rozmowy przekuć w fakty. Niestety to już się nie dokona. Żegnaj Łukaszu ! 🖤