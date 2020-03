Gwiazda "M jak miłość" z powodu koronawirusa utknęła w Azji! "Pozwólcie mi wrócić..."

Iga Krefft ma problem z powrotem do Polski. Gwiazda "M jak miłość" przebywa własnie w Bangkoku i z powodu koronawirusa nie może wrócić do domu.

13 marca odbyła się konferencja prasowa, podczas której premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że na najbliższe 10 dni wstrzymane zostanę wszystkie międzynarodowe połączenia kolejowe oraz loty. Na granicach przywrócone zostaną kontrole a Polacy wracający do kraju będą musieli przejść dwutygodniową kwarantanne w domu lub w miejscu do tego przygotowanym.

Iga Krefft nie może wrócić do Polski z powodu koronawirusa

Pojawiają się pierwsze problemy związane z powrotami Polaków, którzy aktualnie przebywali na wakacjach do kraju. Zdenerwowana sytuacją, spowodowaną szybkim rozprzestrzenianiem się koronowirusa w Polsce, jest Iga Krefft z "M jak miłość", która nie może wrócić z Tajlandii do Polski:

Proszę Polski, nie zamykaj granic... Pozwól mi wrócić... Tęsknię za moim pieskiem... - napisała na Instagramie

Młoda aktorka zwróciła się również z prośbą do swoich fanów.

Utknęliśmy w Bangkoku. Jak ktoś z Was jest w takiej samej sytuacji albo zna kogoś to proszę napiszcie mi. Nie wiemy do końca co robić, a razem zawsze raźniej - napisała na Instagramie.

Trzeba przyznać, że sytuacja w Polsce zmienia się z godziny na godzinę. Aktualnie potwierdzono już 93 przypadki, z czego 2 to ofiary śmiertelne. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś 25 nowych przypadków.

Iga Krefft z powodu koronawirusa nie może wrócić z Tajlandii do Polski.

Gwiazda "M jak miłość" przebywała w Tajlandii. 13 marca odbyła się konferencja prasowa, podczas której premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że na najbliższe 10 dni wstrzymane zostaną wszystkie międzynarodowe połączenia kolejowe oraz loty.