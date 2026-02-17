Wieści o tym, że Weronika Wiśniewska trafiła do szpitala, błyskawicznie obiegły media. Artystka znana z zespołu Top Girls zamieściła relację z oddziału szpitalnego, publikując zdjęcie, na którym wyraźnie widać, że jest podłączona do kroplówki. W krótkim wpisie przestrzegła: „Uważajcie na siebie…”. Ten dramatyczny apel natychmiast spotkał się z lawiną reakcji fanów, którzy z niepokojem śledzą kolejne doniesienia o stanie zdrowia swojej idolki. Teraz wiadomo, co mogło być przyczyną hospitalizacji gwiazdy.

Gwiazda zespołu Top Girls trafiła do szpitala

Według informacji uzyskanych przez portale branżowe powodem nagłej hospitalizacji były bardzo silne wymioty i omdlenia. Weronika Wiśniewska potwierdziła w rozmowie z portalem disco-polo.info, że dolegliwości pojawiły się niespodziewanie i nasiliły się do tego stopnia, że dalsze normalne funkcjonowanie stało się niemożliwe.

Omdlenie i wymioty, podejrzewają anemię, ale już się zajmują mną w szpitalu przekazała Wiśniewska.

Szybka interwencja bliskich oraz współpracowników sprawiła, że młoda wokalistka trafiła pod opiekę lekarzy. Specjaliści podejrzewają poważną anemię, jednak proces diagnostyczny nadal trwa i obejmuje szeroki zakres badań mających na celu wykluczenie innych chorób.

Weronika Wiśniewska nie rezygnuje z koncertów

Weronika Wiśniewska dołączyła do zespołu Top Girls 8 września 2025 roku, zastępując dotychczasową wokalistkę. Jak dotąd zespół zbiera pozytywne recenzje i nieraz dał się już poznać szerszej publiczności na scenie Roztańczonego Narodowego, którą dzielił z największymi gwiazdami polskiej muzyki. Charyzma, profesjonalizm i ogromny talent nowej wokalistki sprawiły, że szybko zdobyła serca tysięcy słuchaczy. Teraz, po serii niepokojących objawów, młoda gwiazda stanęła przed jednym z najtrudniejszych wyzwań w swojej dotychczasowej karierze. Cała branża disco polo oraz fani czekają na dalsze informacje, mając nadzieję na szybkie i pomyślne zakończenie leczenia.

Jak dotąd wszystkie najbliższe koncerty zespołu Top Girls mają odbyć się zgodnie z harmonogramem. Zarówno management, jak i pozostali członkowie zespołu zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby występy przebiegły bez zakłóceń, jednocześnie dbając o zdrowie Weroniki Wiśniewskiej.

