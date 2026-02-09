Afera w jury "Disco Star". Skolim odpowiedział na gorzkie słowa Millera

W programie „Disco Star” doszło do nieoczekiwanej wymiany zdań pomiędzy jurorami. Marcin Miller z zespołu Boys w ostatnim wywiadzie wprost zadeklarował, że nie wróży Skolimowi długiej kariery w branży muzycznej. Według Millera, kariera 29-letniego artysty potrwa maksymalnie 10 lat. Ta wypowiedź szybko obiegła środowisko show-biznesu, wzbudzając liczne emocje i zaskoczenie.

Skolim nie kryje zaskoczenia po słowach Marcina Millera. Odpowiedział na gorzką ocenę

Słowa Marcina Millera wywołały niemałe poruszenie nie tylko wśród widzów, ale także u samego Skolima. W rozmowie dla Pomponika przyznał, że opinia Millera go „zszokowała troszkę”. Podkreślił jednak, że nie zamierza bezpośrednio konfrontować się z liderem zespołu Boys i nie czuje potrzeby publicznej riposty.

Nie muszę się wypowiadać, stać mnie (...) mentalnie i artystycznie, żeby wypowiadać się tylko o naszych młodych albo starszych uczestnikach. Na temat artystów działających nie muszę się wypowiadać powiedział Skolim na łamach serwisu Pomponik.

Przyszłość jury „Disco Star” zagrożona? Skolim zabrał głos

W obliczu kontrowersji Skolim podkreśla, że swoją jurorską rolę traktuje bardzo poważnie i stara się patrzeć na kandydatów indywidualnie. Oceniając młodych uczestników „Disco Star”, bierze pod uwagę nie tylko barwę głosu, ale także osobowość, predyspozycje do bycia gwiazdą, uśmiech oraz charyzmę.

Po prostu czy ktoś zrobił ciekawy show albo czymś mnie ujął - czy to będzie uśmiech, czy to będzie dobry numer, czy to będzie super głos - to zależy. Indywidualnie patrzę na ludzi przyznał Skolim.

Młody gwiazdor disco polo to postać, która z pewnością budzi kontrowersje. Niedawno Skolim zdradził, czy widziałby się w roli prezydenta, co również nie umknęło uwadze internautów i rozpętało burzę w mediach.

Marcin Miller nie po raz pierwszy wbił szpilę Skolimowi. Skrytykował go już w 2018 roku

Warto przypomnieć, że to nie pierwsze krytyczne słowa Millera pod adresem Skolima. Już w 2018 roku, kiedy Skolim był uczestnikiem „Disco Star”, Miller zwrócił uwagę na jego specyficzną manierę wokalną. Wówczas również Magdalena Narożna wyraziła brak przekonania do występu młodego artysty. Nikt nie przypuszczał wtedy, że los zetknie ich w jednym jury jako równorzędnych jurorów. Dziś, gdy Skolim zasiada wśród nich, stare nieporozumienia wracają na nowo.

