Podczas pierwszego półfinału programu "Disco Star" na antenie Polsatu doszło do zdarzenia, które na długo zapisze się w pamięci widzów. Erwin, jeden z uczestników show, po swoim występie został poproszony przez jurorów o zaprezentowanie umiejętności naśladowania Zenka Martyniuka. Wydarzenie to natychmiast przykuło uwagę publiczności i całego jury, w tym samego króla disco polo.

Zenek Martyniuk reaguje na występ Erwina w programie Disco Star

Disco Star to telewizyjny talent-show muzyczny, w którym uczestnicy rywalizują o tytuł nowej gwiazdy muzyki disco polo. Jurorzy programu bywają surowi dla uczestników, zwłaszcza kiedy wykonanie zupełnie nie przypadnie im do gustu. W najnowszym odcinków znów nie zabrakło wielkich emocji.

Po wykonaniu przez Erwina fragmentu przeboju Zenka Martyniuka, juror nie wytrzymał napięcia. Zenek zatkał sobie palcami nos i sam odśpiewał fragmenty własnych hitów, takich jak „Mandacik” i „Przez twe oczy zielone”, pokazując, jak według innych brzmi jego głos.

Nie wiem, czemu wszyscy tak śpiewają powiedział oburzony.

Oburzenie Zenka Martyniuka nie umknęło uwadze Marcina Millera, który zauważył, że jego kolega z branży był wyraźnie podenerwowany całą sytuacją. Martyniuk wyjaśnił jednak szybko, że nie ma osobistych pretensji do Erwina, lecz do ogólnego sposobu naśladowania jego stylu przez wielu wykonawców.

Ale to nie tylko ty, to większość tak śpiewa. A ja tak w ogóle nie śpiewam. Chyba ludzie albo są ślepi, albo głusi dodał Zenek Martyniuk.

Internetowa burza po emisji fragmentu programu Disco Star

Nagranie, podczas którego Zenek Martyniuk zareagował na występ uczestnika show, zostało udostępnione na oficjalnym profilu Polsatu w mediach społecznościowych. Filmik spotkał się z ogromnym odzewem. W krótkim czasie zebrał mnóstwo komentarzy. Internauci nie kryli swojego zaskoczenia, wielu z nich komentowało, że Martyniuk rzeczywiście śpiewa „jakby miał zatkany nos”.

Panie Zenku, nie ma co się wkurzać. Ma Pan taki głos czytamy w komentarzach.

Tylko spójrzcie na to nagranie!

