Gwiazda "DDTVN" wspomina: 4 lata temu skończyłam chemioterapię

Joannę Górską znają świetnie widzowie Polsatu News i Polsatu. Dziennikarkę mogliśmy oglądać jako prowadzącą programów informacyjnych. Wszyscy kibicowali jej, gdy ogłosiła, że choruje na raka, potem oglądali jej zwycięską walkę i powrót na antenę. Teraz Joanna Górska ogłosiła, że opuszcza stację. Co zamierza robić? Zobacz także: Edyta Górniak odchodzi z "The Voice of Poland": "To była dla mnie wewnętrzna batalia" Joanna Górska odchodzi z Polsatu Widzowie Polsatu pamiętają jak pod koniec 2017 roku Joanna Górska poinformowała, że kilka miesięcy wcześniej lekarze wykryli u niej raka piersi. Dziennikarka zniknęła na jakiś czas z anteny, przeszła chemioterapię, operację usunięcia guza i radioterapię. Na szczęście walka była zwycięska - prowadząca Polsat News wróciła na antenę. Zobacz także: "Rok temu zawalił się mój świat"! Dokładnie 20 lipca Joanna Górska usłyszała straszliwą diagnozę, jej dzisiejszy wpis porusza do łez W ostatnich dniach dziennikarka poinformowała, że nie będzie już dłużej prowadzić programów w Polsacie. Ostrobramska 77 - to był mój drugi dom przez dwanaście lat. Kawał życia. Zabieram ze sobą wspomnienia świetnych programów z fantastycznymi ludźmi - napisała. - Czasem było jak na wojnie, ale wtedy ten zawód był najbardziej kochany. Dziennikarz jest jak saper, nigdy nie wiadomo czy coś, gdzieś nie wybuchnie. Jak dodała za widzami Polsatu i Polsat News już tęskni, ale postanowiła iść dalej „z ambitnymi planami i pomysłami na to jak dobrze przeżyć własne życie”. Co będzie robić? Jako wolny strzelec będę pracować dla stacji telewizyjnych, więc z zawodem zupełnie nie zrywam. Do zobaczenia jesienią na innej antenie, powiem więcej, jak będę...