Edyta Bartosiewicz od zawsze pilnie strzegła swojej prywatności. W rozmowach z dziennikarzami, które i tak były u wokalistki rzadkością, zawsze wolała się skupiać na swoich muzycznych dokonaniach, niż na wyjawianiu szczegółów ze swojego życia osobistego. Teraz jednak Edyta Bartosiewicz postanowiła zrobić wyjątek i wyjawiła swoim fanom, że ma stalkerkę. Gwiazda wskazała, że jest nią dziennikarka "Dzień Dobry TVN". Sprawdźcie szczegóły.

Edyta Bartosiewicz ma stalkerkę. Wskazała na dziennikarkę "Dzień Dobry TVN"

Edyta Bartosiewicz kilka lat temu wycofała się z show-biznesu i powróciła do niego stosunkowo niedawno, bo w 2020 roku, z prawdziwą muzyczną perełką, płytą "Ten moment". Od tamtej pory gwiazda chętnie udziela się również w mediach społecznościowych, dzięki czemu jej fani na bieżąco wiedzą, co u niej słychać. I choć piosenkarka wciąż konsekwentnie unika tematów związanych z jej życiem prywatnym, to jednak tym razem zrobiła wyjątek. Edyta Bartosiewicz postanowiła wyjawić fanom, że od pewnego czasu jest prześladowana.

Jak sprawa ujrzała światło dzienne? Edyta Bartosiewicz zamieściła bowiem link do wywiadu, którego udzieliła dla jednego z portali internetowych. Wówczas pewna kobieta napisała:

- Był taki wierszyk o samochwale...

Edyta Bartosiewicz szybko jej odpowiedziała.

- Pewnie tęsknisz za czasami, gdy robiłaś wywiady dla DDTVN. Ze mną już na pewno sobie nie porozmawiasz - odparła Edyta Bartosiewicz.

Gdy internauci zaczęli dopytywać, czym jest spowodowany konflikt między paniami, Edyta Bartosiewicz wyjawiła, że od pewnego czasu jest przez tę osobę prześladowana.

- Zrobiła ze mną kiedyś kilka wywiadów dla DDTVN, potem chciała nakręcić film. Nie zgodziłam się. Zaczęły się groźby i nękania, także moich współpracowników i znajomych. Z tego, co wiem, ta kobieta prześladowała też innych ludzi. - dodała piosenkarka.

Piosenkarka podkreśliła również, że "właśnie przez takich ludzi unika kontaktu z mediami".

To jednak nie koniec, bo artystka poinformowała, że ktoś podszywa się pod nią na Instagramie, a co więcej, wysyła w jej imieniu nieuprzejme wiadomości. Edyta Bartosiewicz zaapelowała do fanów, aby zgłaszali do niej tego typu wiadomości, wysłane z podszywającego się pod nią konta.

- Mam prośbę. Gdybyście otrzymali jakieś dziwne wiadomości na mój temat, albo pisane w moim imieniu, proszę, dajcie mi znać, podeślijcie screena. Miłej niedzieli

Trzymamy kciuki, aby cała sprawa zakończyła się pozytywnie dla artystki.