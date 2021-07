Pod koniec 2017 roku Joanna Górska przekazała swoim fanom wstrząsającą wiadomość. Dziennikarka przyznała wówczas, że zdiagnozowano u niej chorobą nowotworową. Gwiazda Polsat News zniknęła z anteny i rozpoczęła długie leczenie. Joanna Górska przeszła chemioterapię, operację usunięcia guza, radioterapię i na szczęście, po wielu miesiącach leczenia pokonała chorobę! Raka się nie da zbagatelizować, to nie grypa, którą się przechodzi i zapomina. Będę pilnować badań. Boję się, że rak wróci, ten strach będzie we mnie już zawsze. Muszę trzymać rękę na pulsie. Jeśli wróci, chcę go szybko złapać- mówiła wówczas w rozmowie z magazynem "Viva!". Teraz, ponad rok po tym, jak wygrała z nowotworem Joanna Górska postanowiła uczcić to w wyjątkowy sposób! Dziennikarka zrobiła sobie tatuaż z pewnym ważnym dla niej przesłaniem... Joanna Górska pochwaliła się tatuażem Dziennikarka opublikowała na Instagramie zdjęcia, na których pochwaliła się swoim tatuażem. Pod fotkami pojawił się wzruszający wpis, w którym Joanna Górska wspomina swoją walkę z chorobą. On silny, ja silniejsza! - to było pierwsze co pomyślałam kiedy poznałam „dziada”, kiedy się okazało, że jest trójujemny i ma 95% agresywności... a lekarze powtarzali „zła biologia”. On silny, ja silniejsza - ta myśl zostanie ze mną na zawsze ...- napisała Joanna Górska. Gwiazda Polsat News zdradziła, jak dziś wygląda jej życie. Żyję, idę dalej, realizuję marzenia, kocham i jestem kochana. Powoli odzyskuję siebie sprzed raka. Jest dobrze, jest normalnie 💪 tak jak być powinno i niech będzie baaaaaaardzo długo 🍀 Każdy dzień jest najważniejszy! Zobaczcie jaki tatuaż zrobiła sobie Joanna...