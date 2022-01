Ewa Farna pochwaliła się ciążowym brzuszkiem w "Dzień Dobry TVN". Gwiazda zachwyca swoim wyglądem!

Beata Sadowska jest w ciąży! Dziennikarka pojawiła się na evencie nowych butów do biegania marki Adidas i zaprezentowała piękny, okrągły ciążowy brzuszek. Beata Sadowska w czerwcu skończy 42 lata i okazuje się, że zdecydowała się na drugie dziecko. Sadowska ma już synka Tytusa, którego urodziła we wrześniu 2013 roku. Przez całą pierwszą ciążę biegała i uprawiała sporty, była też aktywna zawodowo jako dziennikarka. Przy drugiej ciąży trochę się wycofała. Ostatni raz Beatę Sadowską można było oglądać na salonach w listopadzie 2015 roku. Beata Sadowska jest szczęśliwą mamą i partnerką życiową Pawła Kunachowicza - prawnika i alpinisty. I wygląda na to, że na wiosnę ich rodzina się powiększy. Pytanie tylko czy będzie to chłopiec czy dziewczynka? Beacie Sadowskiej serdecznie gratulujemy! Zobacz także: Wściekła Sadowska oskarża stewardessę: Chamstwo, złośliwość i olewanie! Beata Sadowska pokazała ciążowy brzuszek na evencie marki Adidas, który prowadziła Ewa Chodakowska. Beata Sadowska w drugiej ciąży również nie rezygnuje z biegania i interesuje się nowinkami sportowymi. Beata Sadowska na evencie przymierzała buty do biegania. Beata Sadowska ma już spory brzuszek. Kiedy poród?