Sylwia Grzeszczak, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, przez wiele lat tworzyła związek z raperem Liberem. Ich relacja, choć trzymana z dala od mediów, była jednym z najbardziej rozpoznawalnych duetów w show-biznesie. We wrześniu 2023 roku ogłosili zakończenie związku, co dla wielu fanów było ogromnym zaskoczeniem.

Mimo rozstania 36-letnia wokalistka i jej były partner pokazali, że możliwe jest utrzymanie dobrych relacji po zakończeniu związku. Nadal wspólnie tworzą muzykę i wspierają się w wychowaniu córki. Do sieci właśnie trafiło nagranie z ich kolejnego wspólnego występu. Internauci są zachwyceni tym, że byli partnerzy w dalszym ciągu tak świetnie się dogadują.

Wspólny występ podczas trasy „Było sobie marzenie”

W trakcie trasy koncertowej Sylwii Grzeszczak zatytułowanej „Było sobie marzenie”, artystka zaskoczyła publiczność, zapraszając Libera na scenę. Nie był to jednorazowy gest - Grzeszczak zaprosiła byłego partnera już dwukrotnie.

Podczas występów wspólnie wykonali utwór „Dobre myśli”, prezentując radość i pozytywną energię, którą pamiętają ich wielbiciele z czasów, gdy byli razem. Ich występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem - para z uśmiechami na twarzach zaprezentowała, że profesjonalizm i wzajemny szacunek mogą przetrwać mimo osobistych zmian.

Fani zachwyceni wspólnym występem Grzeszczak i Libera

Do sieci trafiło nagranie z ostatniego wspólnego występu Grzeszczak i Libera. Komentarze fanów nie pozostawiają wątpliwości - wspólny występ byłej pary wzruszył i zachwycił publiczność.

Miło się ogląda, że pomimo rozwodu potrafią ze sobą rozmawiać i współpracować, szacun

Jest klasa

Ten power i magia sceniczna jest nadal. Szacunek do samych siebie - piszą internauci

Sylwia Grzeszczak i Liber, mimo że nie są już parą, pokazują, że możliwe jest utrzymanie przyjaznych stosunków i dalsze wspólne działania na scenie. Ich dojrzałość i szacunek, z jakim traktują siebie nawzajem, wzbudzają podziw i stanowią przykład klasy i profesjonalizmu.

