Sylwia Grzeszczak i Marcin „Liber” Piotrowski przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par polskiego show-biznesu. Pobrali się w 2014 roku, a w 2015 roku na świat przyszła ich córka Bogna. We wrześniu 2023 roku para ogłosiła rozstanie. W oficjalnym oświadczeniu podkreślali, że decyzję o zakończeniu związku podjęli wcześniej, ale wciąż się szanują, przyjaźnią i wspierają w pracy. Zapewnili, że łączy ich wspólna troska o córkę, a ich relacje pozostaną dobre dla dobra dziecka. Sylwia Grzeszczak i Liber kontynuowali współpracę zawodową, mimo rozstania. To właśnie były mąż piosenkarki napisał teksty do jej największych hitów z ostatnich lat - „Motyle”, „Och i ach”, „Latawce” oraz „Słowa na K”.

Wspólna scena po latach: koncert w Ergo Arenie

Po ponad dwóch latach od ogłoszenia rozstania para pojawiła się razem na scenie podczas koncertu, który odbył się 14 listopada w Ergo Arenie w Trójmieście. Koncert był częścią jedynej w 2025 roku trasy koncertowej Sylwii Grzeszczak zatytułowanej „Było sobie marzenie”. Występ w Ergo Arenie był szczególny - to właśnie tam doszło do momentu, który wielu uznało za symboliczny powrót duetu Grzeszczak i Liber.

Liber nie krył emocji. Po wydarzeniu podzielił się z fanami zdjęciami i relacją, w której przyznał, że przed wyjściem na scenę odczuwał stres.

Ale było was duuuuużo, i nie ukrywam, że poczułem przed wejściem lekki stresik. Dzięki, że byliście - napisał.

Jak wygląda dziś relacja Grzeszczak i Libera?

Choć formalnie ich małżeństwo zakończyło się, relacja między Sylwią Grzeszczak a Marcinem Piotrowskim wydaje się być wyjątkowa. Artyści wielokrotnie podkreślali, że pomimo rozstania pozostają w przyjacielskich stosunkach. Liber w rozmowie z portalem JastrząbPost przyznał:

To bardzo przykre, jeżeli ktoś się rozstaje, są dzieci, a ludzie nie potrafią się dogadać. Na szczęście tutaj jest ok.

Dodał również, że ceni współpracę z byłą żoną:

Potrafimy razem stworzyć dobre rzeczy i oby tak dalej.

Rozstanie nie zakończyło ich wspólnych projektów. Wręcz przeciwnie. Marcin „Liber” Piotrowski nadal pisze teksty piosenek dla Sylwii Grzeszczak. Dzięki jego twórczości artystka odniosła sukces z takimi utworami jak „Motyle” czy „Och i ach”.

Liber, Sylwia Grzeszczak fot. Piętka Mieszko/AKPA