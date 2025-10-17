Sylwia Grzeszczak, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, ponownie skradła serca fanów, tym razem nie za sprawą muzyki, lecz dzięki swojemu życiu prywatnemu.

Sylwia Grzeszczak pokazała rozczulające nagranie

Prywatnie wokalistka jest mamą dziewczynki o imieniu Bogna oraz wielką miłośniczką psów rasy cavalier king charles spaniel. Artystka mieszka z dwoma pupilami – starszą Nutką i młodszą Pyrką, które nie tylko towarzyszą jej w codzienności, ale i dostarczają fanom niezwykłych wzruszeń.

Niedawno Grzeszczak udostępniła na swoim instagramowym profilu rozczulające nagranie, które ukazuje niecodzienną sytuację – starsza Nutka w wyjątkowy sposób pokazuje młodszej Pyrce, jak poprawnie wykonać komendę „siad”. Na filmie widać, jak Nutka łapką szturcha Pyrkę, zachęcając ją do przyjęcia odpowiedniej pozycji. Cała scena została opisana przez artystkę słowami:

Nutka uczy Pyrkę siad! Miłość

Nagranie opublikowane przez Sylwię Grzeszczak wywołało poruszenie wśród internautów.

Nic słodszego dzisiaj nie widziałam. Aż mam wzrusz jak widzę takie słodziaki

Hahaha, jejku, jakie słodkie. To jest dopiero TEAM

Jak słodko. Starsza siostra daje przykład

Trasa koncertowa "było sobie marzenie" coraz bliżej

Poza rozczulającym nagraniem Sylwia Grzeszczak przekazała ostatnio fanom również inne radosne wieści. Już wkrótce rozpocznie się jej nowa trasa koncertowa zatytułowana „było sobie marzenie”. Szczegóły dotyczące wydarzenia piosenkarka publikuje na swoim profilu w mediach społecznościowych. Pierwszy koncert odbędzie się już 14 listopada w Gdańsku i Sopocie, a następne:

23 listopada w Poznaniu,

30 listopada w Warszawie,

19 grudnia w Krakowie.

Nowy związek Sylwii Grzeszczak

W mediach spore poruszenie wywołują nie tylko urocze kadry z psiakami czy informacje o trasie koncertowej, ale i doniesienia w sprawie nowego związku Sylwii Grzeszczak z Maćkiem Buzałą. Choć mówi się w tym temacie coraz więcej, oboje starają się chronić swoją prywatność i dotychczas zaledwie kilkukrotnie mogliśmy zobaczyć ujęcia świadczące o tym, że spędzają razem czas.

Fani artystki z pewnością przywykli do tego, że ta stara się oddzielać swoje życie osobiste od zawodowego. Tak też było, gdy była jeszcze w związku z Liberem, z którym rzadko się pokazywała publicznie, choć oboje są osobami medialnymi.

