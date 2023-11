Bez wątpienia macierzyństwo zmieniło artystkę. Przewartościowało też jej podejście do życiowych priorytetów. Przed porodem Sylwia twierdziła, że nie lubi wracać po koncertach do domu, a życie w trasie jest jej żywiołem i bardzo jej odpowiada.

Wszystko to zmieniło się wraz z narodzinami córki. Małżonkowie kupili olbrzymi dom w Poznaniu, przebywali głównie z ludźmi spoza show-biznesu.

„Jak tylko mogę, natychmiast po koncercie wracam do domu. Nie zostaję w hotelu, jeśli mam dzień przerwy w występach. Zdecydowanie wolę ten czas spędzić w domu ze swoją córką. Czasem zabieram Bognę ze sobą na jakiś koncert, ale to nie jest reguła. Ona przecież ma jeszcze tatę, którego kocha. Dlatego kiedy mnie nie ma w domu, to Marcin się nią opiekuje. A kiedy on jedzie na swój koncert, to ja zostaję na posterunku”, mówiła Sylwia w wywiadach, dodając, że tajemnica sukcesu jej związku z Liberem tkwi w tym, że oboje „świetnie się uzupełniają”.