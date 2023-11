1 z 4

Sylwia Grzeszczak w studiu "Dzień Dobry Wakacje" ("Dzień dobry TVN") opowiadała rano jak przygotowuje się do występu podczas drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival. Jak się okazało, częścią tych przygotowań była... zmiana fryzury. Pokazała ją na swoim profilu instagramowym, gdzie napisała również, kto odpowiada za tę metamorfozę.