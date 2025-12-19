19 grudnia 2025 roku o godzinie 9:00 rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa Magdy Umer. Ostatnie pożegnanie rozpoczęło się w sali pożegnań na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. Uroczystość miała charakter świecki - bez udziału księdza, bez mszy i bez symboli religijnych.

Artystka, której prawdziwe imię i nazwisko brzmiało Małgorzata Umer-Przeradzka, spoczęła w rodzinnym grobie na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ul. Żytniej w Warszawie. To właśnie tam sześć lat wcześniej pochowano jej męża, Andrzeja Przeradzkiego.

Na tabliczce umieszczonej przy urnie widniało: Małgorzata Umer-Przeradzka. Dla wielu mogło to być zaskoczenie, gdyż przez całe życie artystyczne znana była jako Magda Umer.

Tak wygląda grób Magdy Umer

Grób Magdy Umer znajduje się na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowany przy ul. Żytniej w Warszawie. Niemal natychmiast po pochówku zapełnił się kwiatami. Żałobnicy ułożyli róże oraz kolorowe wiązanki, które całkowicie zakryły miejsce spoczynku. To wyraz głębokiego szacunku i miłości dla artystki. W centralnej części przy tabliczce znajduje się wieniec od najbliższych. Napisano na nim:

Z miłością. Dzieci i wnuki

Pogrzeb Magdy Umer

W uroczystości pogrzebowej Magdy Umer wzięło udział wiele znanych postaci polskiego życia kulturalnego. Na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym pojawili się m.in.: Andrzej Seweryn, Janusz Gajos, Emilia Krakowska, Hanna Śleszyńska, Krystyna Janda, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski oraz Wojciech Mann. Ten ostatni, mimo problemów z poruszaniem się, oddał hołd przyjaciółce. Obecny był również syn artystki, Franciszek Przeradzki.

Choroba i śmierć Magdy Umer

Magda Umer zmarła 12 grudnia 2025 roku w wieku 76 lat. Przyczyną śmierci był złośliwy nowotwór, który zdiagnozowano latem 2025 roku. We wrześniu artystka przeszła operację, która dawała nadzieję na poprawę stanu zdrowia. Niestety, w listopadzie doszło do powikłań, które zakończyły się śmiercią.

W ostatnich miesiącach życia artystka przebywała w otoczeniu rodziny. Jej mąż, Andrzej Przeradzki, zmarł wcześniej - 29 listopada 2019 roku - po kilku udarach. Magda Umer mocno przeżyła jego odejście. Jej ostatnia wola, by spocząć u boku ukochanego, została spełniona.

