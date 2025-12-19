Tak naprawdę nazywała się Magda Umer. Tabliczka na pogrzebie ujawniła prawdę
W piątek, 19 grudnia odbył się pogrzeb Magdy Umer. Wiele gwiazd pojawiło się na ostatnim pożegnaniu wokalistki, by oddać jej hołd. Podczas ceremonii odsłonięto tabliczkę przy urnie, dzięki której dowiedzieliśmy się, jak naprawdę na imię miała artystka. Wielu nie wiedziało tego do dziś.
12 grudnia 2025 roku Polska straciła jedną z najważniejszych postaci swojej kultury - Magdę Umer. Artystka zmarła w otoczeniu rodziny, w wieku 76 lat. Jej śmierć była ogromnym ciosem dla środowiska artystycznego oraz licznych fanów, którzy cenili jej twórczość, subtelność i niepowtarzalny styl. Tydzień później odbył się pogrzeb niezwykłej artystki.
Pogrzeb Magdy Umer. Ujawniono, jak naprawdę nazywała się wokalistka
Pogrzeb Magdy Umer odbył się 19 grudnia 2025 roku o godz. 9:00. Pożegnanie rozpoczęło się w sali pożegnań na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. Następnie kondukt pogrzebowy udał się na Cmentarz Ewangelicko-Reformowany przy ul. Żytniej - tam, gdzie spoczywa również jej mąż, Andrzej Przeradzki.
Co ciekawe, na tabliczce pokazanej podczas ostatniego pożegnania możemy zobaczyć, jak naprawdę nazywała się artystka - Małgorzata Umer-Przeradzka. Okazuje się, że wokalistka miała dwa imiona, o czym większość jej fanów mogła nie mieć pojęcia.
Rodzina i przyjaciele pożegnali Magdę Umer
Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in. Andrzej Seweryn, Janusz Gajos, Emilia Krakowska oraz Hanna Śleszyńska. Ich obecność świadczy o głębokim szacunku i więzach przyjaźni, jakie łączyły ich z artystką. Na pogrzebie obecny był także jej syn - Franciszek Przeradzki.
Cała ceremonia przebiegała w atmosferze powagi, zadumy i wzruszenia. Pośród obecnych osób dało się wyczuć ogromny smutek i ciszę, przerywaną jedynie łzami i wspomnieniami. Było to godne pożegnanie kobiety, która przez dekady wzruszała i inspirowała kolejne pokolenia.
Przypomnijmy, że w lipcu 2025 roku u Magdy Umer wykryto guza. Po kilku tygodniach lekarze zdiagnozowali nowotwór złośliwy. We wrześniu przeszła operację, która dawała nadzieję na poprawę stanu zdrowia. W październiku udało jej się na krótko wrócić do domu, jednak w listopadzie wystąpiły poważne powikłania, po których 12 grudnia 2025 roku Magda Umer niestety zmarła.
