12 grudnia 2025 roku Polska straciła jedną z najważniejszych postaci swojej kultury - Magdę Umer. Artystka zmarła w otoczeniu rodziny, w wieku 76 lat. Jej śmierć była ogromnym ciosem dla środowiska artystycznego oraz licznych fanów, którzy cenili jej twórczość, subtelność i niepowtarzalny styl. Tydzień później odbył się pogrzeb niezwykłej artystki.

Pogrzeb Magdy Umer. Ujawniono, jak naprawdę nazywała się wokalistka

Pogrzeb Magdy Umer odbył się 19 grudnia 2025 roku o godz. 9:00. Pożegnanie rozpoczęło się w sali pożegnań na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. Następnie kondukt pogrzebowy udał się na Cmentarz Ewangelicko-Reformowany przy ul. Żytniej - tam, gdzie spoczywa również jej mąż, Andrzej Przeradzki.

Co ciekawe, na tabliczce pokazanej podczas ostatniego pożegnania możemy zobaczyć, jak naprawdę nazywała się artystka - Małgorzata Umer-Przeradzka. Okazuje się, że wokalistka miała dwa imiona, o czym większość jej fanów mogła nie mieć pojęcia.

Tak naprawdę nazywała się Magda Umer Jacek Kurnikowski/AKPA

Rodzina i przyjaciele pożegnali Magdę Umer

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in. Andrzej Seweryn, Janusz Gajos, Emilia Krakowska oraz Hanna Śleszyńska. Ich obecność świadczy o głębokim szacunku i więzach przyjaźni, jakie łączyły ich z artystką. Na pogrzebie obecny był także jej syn - Franciszek Przeradzki.

Cała ceremonia przebiegała w atmosferze powagi, zadumy i wzruszenia. Pośród obecnych osób dało się wyczuć ogromny smutek i ciszę, przerywaną jedynie łzami i wspomnieniami. Było to godne pożegnanie kobiety, która przez dekady wzruszała i inspirowała kolejne pokolenia.

Przypomnijmy, że w lipcu 2025 roku u Magdy Umer wykryto guza. Po kilku tygodniach lekarze zdiagnozowali nowotwór złośliwy. We wrześniu przeszła operację, która dawała nadzieję na poprawę stanu zdrowia. W październiku udało jej się na krótko wrócić do domu, jednak w listopadzie wystąpiły poważne powikłania, po których 12 grudnia 2025 roku Magda Umer niestety zmarła.

