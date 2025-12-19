Magda Umer, znana artystka i piosenkarka, odeszła 12 grudnia 2025 roku w wieku 76 lat. Jak ujawnił jej syn Franciszek, walka z chorobą rozpoczęła się w lipcu, kiedy to wykryto u niej guza. W sierpniu padła diagnoza: nowotwór złośliwy. We wrześniu przeszła operację, która na krótko dała nadzieję. W październiku Magda Umer wróciła do domu, jednak już w listopadzie pojawiły się powikłania.

Pogrzeb Magdy Umer w Warszawie

Uroczystość pogrzebowa Magdy Umer rozpoczęła się dokładnie tydzień po jej śmierci, 19 grudnia 2025 roku. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 9:00 w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Mimo że była osobą głęboko wierzącą, pożegnanie nie odbyło się w kościele. Zdecydowano się na świecki charakter uroczystości, który miał miejsce w kameralnej atmosferze sali pożegnań.

Wśród żałobników znaleźli się zarówno bliscy artystki, jak i przedstawiciele świata kultury. Na pogrzebie obecni byli m.in. Marta Kuligowska, Emilia Krakowska, Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała. Również Wojciech Mann, mimo trudności z poruszaniem się, przybył na uroczystość z balkonikiem. Wszyscy zebrani oddali hołd zmarłej.

Chociaż ceremonia pożegnania odbyła się na Powązkach Wojskowych, Magda Umer nie zostanie tam pochowana. Artystka spocznie na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ulicy Żytniej w Warszawie. To właśnie tam, obok zmarłego w 2019 roku męża Andrzeja Przeradzkiego, chciała znaleźć swoje miejsce wiecznego spoczynku.

Wzruszające dekoracje i symbolika podczas ceremonii

Podczas uroczystości pogrzebowej w sali pożegnań zgromadzono symboliczne elementy oddające hołd zmarłej artystce. Centralnym punktem była ozdobiona kwiatami urna oraz duży portret Magdy Umer. Szczególne poruszenie wzbudziło kolorowe zdjęcie artystki pozującej wśród słoneczników, które ustawiono przy urnie. Obok znajdowały się wieńce oraz odznaczenie, które przypominały o zasługach zmarłej.

Pogrzeb Magdy Umer. Tak pożegnano artystkę, fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

