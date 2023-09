Grażyna Szapołowska świętuje 70. urodziny. Ikona polskiego kina nie przestaje zachwycać

We wtorek, 17. maja rozpoczął się 75. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Pierwsze dni największego i najbardziej prestiżowego święta kina w Europie nie zawiodły fanów i potwierdziły, że warto było czekać. We Francji trwa wydarzenie, które nie tylko jest ucztą filmową, ale również wielkim pokazem mody. Po czerwonym dywanie przeszły już największe gwiazdy. Podobnie jak w ostatnich latach na imprezie w Cannes pojawiły się nie tylko sławy związane z kinematografią, ale także najpopularniejsi influencerzy i twórcy internetowi. Fotoreporterzy mogli cieszyć się widokiem takich osobistości jak Sharon Stone, Isabelle Huppert, Tilda Swinton, Anne Hathaway, Julia Roberts, Eva Longoria czy też Elle Fanning. Nie zabrakło także polskiego akcentu. W gronie gości były też Anja Rubik i Joanna Kulig. W centrum uwagi znalazła się Marion Cotillard, która zdecydowała się na bardzo odważną kreację. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Zdaniem niektórych dziennikarzy aktorka pokazała zbyt wiele i zaliczyła wpadkę, wchodząc po schodach. Co się stało? Cannes 2022: Kolejna wpadka na czerwonym dywanie Na 75. MFF w Cannes pojawiła się plejada gwiazd. Po czerwonym dywanie przeszły m.in. Joanna Kulig, Eva Longoria i Julianne Moore . W trakcie otwarcia prestiżowej imprezy filmowej doszło również do kontrowersyjnych momentów. Pierwszą wpadkę zaliczyła Miss Francji, która chciała zabłysnąć kreacją . Choć podczas tegorocznego festiwalu we Francji nie brakuje odważnych sukni i kombinezonów, to nie każda z uczestniczek wypadła w nich dobrze. Zobacz także: Met Gala 2022: Kim Kardashian założyła najdroższą sukienkę na świecie! Cannes 2022: Marion Cotillard w ultrakrótkim kombinezonie Chanel. Gwiazda odsłoniła pośladki Fanów podzieliła Marion Cotillard , której nie mogło...