Ostatnie miesiące były dla Hanny Lis ciężkie. Rozpadło się jej małżeństwo, została bez pracy… Czy dzięki nowemu programowi w Polsat Cafe wyjdzie na prostą? Pierwsze trzy odcinki „Między słowami” oglądało średnio tylko 26 tys. widzów!

Trudnych momentów w jej życiu nie brakowało. Wie z doświadczenia, jak boli niesprawiedliwe zwolnienie z pracy, zna gorycz porażki po rozstaniu z długo­letnim partnerem. Nigdy jednak w przeszłości nie było tak, że jednocześnie musiała mierzyć się z problemami w życiu prywatnym i zawodowym. Ale w ubiegłym roku Hanna Lis (48) znalazła się w takiej sytuacji. Kilka miesięcy temu wyprowadziła się od swojego męża, Tomasza Lisa, i choć na razie nie ma mowy o rozwodzie, to niewiele wskazuje na to, że ich małżeństwo uda się jeszcze uratować. Jakby tego było mało, Hanna nie miała też pracy. Nadzieje, jakie wiązała z TVN, gdy w 2016 roku zdecydowała się wystąpić w show „Azja Express”, okazały się płonne. Co prawda stacja powierzyła jej wtedy prowadzenie podróżniczo-kulinarnego show „Bez planu”, ale gdy w połowie ubiegłego roku zapadła decyzja o zdjęciu tego programu z anteny TVN Style, dziennikarka nie dostała już kolejnej propozycji. Problemy małżeńskie, brak pracy, a do tego wyprowadzka córki, która wyjechała na studia za granicę, mocno Lis przybiły. Ale Hanna po raz kolejny pokazała, że jest twardą kobietą i nie leży w jej naturze poddawanie się przeciwnościom losu.

