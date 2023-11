1 z 4

Dlaczego jest przeciwna aborcji? O co apeluje do polskich księży? Co jej przeszkadza w politykach, a za co ceni Kasię Nosowską? Hanna Lis tylko nam opowiada o tym, jak dziś wygląda jej życie. Do programu „Między słowami” zaprasza wyraziste osoby i pyta je o najtrudniejsze sprawy w ich życiu. Ale Hanna Lis (48) sama mogłaby być idealną bohaterką tego talk-show, bo życie nauczyło ją dystansu do siebie i świata. Co jeszcze wyniosła ze swoich doświadczeń?

Zaczęłaś swój autorski program „Między słowami” od mocnego wejścia – zaprosiłaś Dodę. Trudno o bardziej kontrowersyjnego gościa.

– Jako dziennikarka przez wiele lat zajmowałam się newsami i nadal myślę kryteriami newsowymi. Z Dodą rozmawiałyśmy tydzień przed premierą „Pitbulla”, gdzie zadebiutowała jako aktorka w roli pierwszoplanowej, ale także jako współproducentka. Dla mnie było interesujące, jak odnalazła się na planie u Pasikowskiego. Widziałam ten film jeszcze przed premierą i uważam, że naprawdę nieźle sobie sobie poradziła z tą rolą.

Do programu zaprosiłaś więcej wyrazistych kobiet, m.in. Małgośkę Szumowską. A czołówkę zrobiła Marta Frej, znana graficzka i feministka.

– Co ja poradzę na to, że kobiety są teraz w natarciu. Staram się, by w „Między słowami” pojawiali się ludzie, którzy właśnie odnieśli zawodowy sukces. Przecież Małgośka Szumowska dopiero co zdobyła Srebrnego Niedźwiedzia za „Twarz” na festiwalu w Berlinie. Ale zaprosiłam ją także dlatego, że interesuje mnie, jak ona radzi sobie w tak zdominowanym przez mężczyzn zawodzie jak reżyser. Poza tym ona nie robi filmów dla szerokiej publiczności, a odnosi wielkie sukcesy. W końcu chciałam ją zapytać również o to, że ludzi najbardziej interesuje nie jej wybitny talent, ale to, że ma o 11 lat młodszego partnera. Najwyraźniej w Polsce wciąż mamy z tym problem.

Ale na świecie chyba już nie. Wystarczy spojrzeć na Francję i parę prezydencką.

– Wszędzie znajdą się malkontenci, ale kiedy przeglądałam francuskie media, to nie widziałam tak agresywnego hejtu pod adresem pani Macron, jaki był tu, w Polsce. U nas znani publicyści bez poczucia obciachu mówili o niej per pierwsza babcia. Polacy mają z tym jakiś problem. Dziwne, że w naszym społeczeństwie, katolickim, rzekomo kochającym matriarchat, w którym Matka Boska jest królową Polski, tak łatwo przychodzi nam na co dzień obrażanie i dezawuowanie kobiet.

Z kolei Donaldem Trumpem i jego żoną Melanią część Polaków jest zachwycona.

– No właśnie, tu nie ma sprawy, a przecież Donald Trump jest sporo starszy od Melanii, a wygląda tak, jakby był starszy przynajmniej o 50 lat! Nie sposób też oprzeć się wrażeniu, że traktuje swoją żonę jak kwiatek do kożucha. W porównaniu do małżeństwa Obamów i bardzo aktywnej w przestrzeni publicznej Michelle związek państwa Trumpów wypada raczej blado. On – pan i władca, ona – młodsza, ładna, traktowana jak ozdoba.

A nasza pierwsza dama?