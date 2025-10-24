Już 25 października 2025 roku odbędzie się ślub jednej z najbardziej medialnych par w Polsce: Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Choć data ceremonii została oficjalnie podana gościom, miejsce wydarzenia wciąż owiane jest tajemnicą. Zaproszeni goście wiedzą jedynie, że mają się stawić w Warszawie, skąd zostaną przewiezieni w nieznane miejsce. Para młoda postawiła na konspirację, co wywołało spore poruszenie wśród uczestników. A to dopiero początek niespodzianek!

Reklama

Gdzie odbędzie się ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego?

Zgodnie z ustaleniami, goście Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zostaną zabrani z Warszawy do lokalizacji oddalonej o około 3 godziny jazdy samochodem. Według nieoficjalnych informacji podanych przez "Super Express", uroczystość odbędzie się najprawdopodobniej na Mazurach. Do ostatnich chwil uczestnicy nie będą znali dokładnej destynacji. Widać, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali, aby ich ślub faktycznie odbył się w tajemnicy. Być może przykładem innych gwiazd poproszą też gości o odłożenie telefonów na czas uroczystości.

Lista gwiazd zaproszonych na ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zgromadzi imponującą listę gości z polskiego świata mediów. Na uroczystość zaproszono między innymi Edwarda Miszczaka, Joannę Kurską, Mateusza Gesslera, a także Ewę Wachowicz. Obecność tak wielu gwiazd czyni z tego wydarzenia jedno z najgłośniejszych w 2025 roku.

Wiadomo już, że na weselu pary zabraknie wielu gwiazd "Halo tu Polsat". W niedzielę poranny program poprowadzą Agnieszka Hyży i Maciek Rock, dlatego nie będą obecni na całej uroczystości, a z kolei Paulina Sykut-Jeżyna przygotowuje się do "Tańca z Gwiazdami".

Kto jest odpowiedzialny za suknie ślubne Katarzyny Cichopek?

Suknie ślubne dla Katarzyny Cichopek szyje projektantka Viola Piekut. Informatorzy zdradzili, że przygotowano kilka kreacji, co sugeruje, że panna młoda planuje kilka zmian stroju w trakcie dwudniowej uroczystości. Stylizacje mają odpowiadać zmieniającemu się charakterowi wydarzenia.

Kasia nie wyobrażała sobie, aby w tym dniu miała na sobie kreacje od kogoś innego niż Viola Piekut. Ceni sobie ich znajomość i wieloletnią współpracę, dlatego i tym razem zaprezentuje się w sukniach Violi. Przygotowanych jest kilka stylizacji, raczej nie będą śnieżnobiałe - informuje Plejada, powołując się na swoje źródło

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego już lada dzień/Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Zobacz także:

Reklama