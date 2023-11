2 z 5

Embassy of Poland in Washington DC, Dominik Mikołajczyk

W ostatnich dniach ogłoszono, że Marcin Gortat zmienia klub i przeprowadza się z Waszyngtonu do Los Angeles. W rozmowie z Polsat zdradził, że ta decyzja nie była przypadkowa - i przede wszystkim była związana z Alicją! Zrobił to dla niej! Czy to oznacza, że para zamieszka razem?

- Jestem przeszczęśliwy, że trafiłem do Los Angeles. Zawsze marzyłem, żeby mieszkać i grać w tym mieście, a od kiedy jestem z Alicją (aktorką Bachledą-Curuś) zależało mi na tym jeszcze bardziej - powiedział Gortat.

Jak do tego doszło? Jak agent Marcina Gortata przyjął tę decyzję?

Po sezonie powiedziałem mojemu agentowi, że jeśli doprowadzi do mojej wymiany z klubem z LA, to postawię mu w Polsce pomnik. Zadzwonił do mnie w środę w nocy i zapytał, kiedy mu prześlę możliwe lokalizacje, żeby sobie jakąś wybrał. Zatkało mnie ze szczęścia, ale też ze smutku, bo opuszczam Washington Wizards po pięciu latach. Nigdzie nie grałem tak długo i już na pewno nie zagram, bo moja kariera powoli dobiega końca - dodał Marcin Gortat.

No proszę, nikt się nie spodziewał że akurat w taki sposób Marcin potwierdzi związek z Alicją! Wspaniała wiadomość!

A pamiętacie jak zaczął się ich związek?

