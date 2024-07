1 z 10

Edyta Górniak dała wczoraj 2 września koncert w Mielcu. Był to finałowy koncert z okazji XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie Edyta dała z siebie wszystko, a ubrała się bardzo rockowo, choć też słodko - kostium sceniczny to różowa skóra i spodnie, a na głowie miała warkoczyki. Na scenie znalazł się również miś! Edyta bawiła się doskonałe, a na koncert przyszły tłumy jej fanów, którzy potem jeszcze długo po koncercie stali by ją zobaczyć. Dlatego Edyta postanowiła do nich wyjść i ich pozdrowić. Tylko, że to co zrobiła było niebezpieczne. Edyta Górniak wspięła się na parapet w szpilkach, wyszła z okna i machała w kuckach do szczęśliwych fanów. Nie chcemy myśleć co by się stało, gdyby się zachwiała i spadła!

Zobacz zdjęcia Edyty Górniak w oknie i z koncertu w Mielcu w naszej galerii.

