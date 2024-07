Na kanapie u Kuby Wojewódzkiego zasiedli już chyba wszyscy wielcy polskiego show-biznesu. A co za tym idzie, lista sław, które showman mógłby zaprosić do swojego programu z każdym odcinkiem kurczy się. Nie trzeba długo zastanawiać się żeby dojść do takiego wniosku, wystarczy obejrzeć ostatnie wydania talk-show Kuby, w których przewinęły się głównie osoby aspirujące do bycia gwiazdą czy celebrytą, niż odcinające kupony od sukcesu. Ostatnio Wojewódzki do programu zaprosił Honoratę Skarbek, która zasłynęła z piosenki "No One" i przyjaźni z Madoxem. Zaskakujący jest jednak sposób w jaki Wojewódzki zapowiedział blogerkę.

Reklama

Nie wiemy czy Kuba chciał się podlizać Honey, czy sprowokować czytelnika do komentowania i oglądania programu, ale jedno jest pewne - zdecydowanie poniosło go. Kuba stwierdził, że polskie diwy: Górniak, Kozidrak i Kayah mogą Skabrek czyścić buty.

- Co miesiąc jej blog czyta 6 milionów, a jej teledyski widziało 30 milionów internautów. W tym Tadeusz Mazowiecki, Grycanki i Franciszek Smuda... Edyta Górniak, Beata Kozidrak czy Kayah mogą jej buty czyścić, zaplatać warkocze oraz opłacać akademik. W kategoriach statystyk internetowych jest połączeniem Justina Biebera i Baracka Obamy. HONEY SKARBEK !!!

Dla nas większym wyczynem od internetowych klików jest sprzedaż płyt w dobie kryzysu na rynku muzycznym. Dla porównania - płytę Bajmu "Blondynka" w ciągu dwóch miesięcy kupiło już ponad 60 tysięcy Polaków i niezmiennie utrzymuje się na szczycie notowania OLiS'u, krążek Honey od ponad roku nie pokrył się nawet złotem uzyskując zaledwie sprzedaż 12 tysięcy sztuk, nie pomogła nawet reedycja mająca przyśpieszyć osiągnięcie prestiżowego celu. I kto tutaj komu "powinien czyścić buty"?