Tylko jedno miejsce zostało do obsadzenia w jury" X Factor". W sobotnim wydaniu " Dzień Dobry TVN" widzowie dowiedzieli się, że jednym z jurorów jest Czesław Mozil. Drugi mężczyzna miał być prawdopodobnie też niespodzianką, ale znany z plotkarskiego usposobienia Andrzej Sołtysik zdradził skrywaną tajemnicę szefostwa TVN-u. Żadnej niespodzianki nie będzie, bo drugim jurorem jest Kuba Wojewódzki, porównywany przez polskie media do Simona Cowella. Choć Kuba jest showmanem, to w konfrontacji z Simonem wypadł blado, o czym przekonaliśmy się wszyscy podczas finału World Idol, gdzie polski dziennikarz poniósł sromotną klęskę.

Tymczasem nie ustają końca spekulacje wokół ostatniego jurora. Najprawdopodobniej będzie to albo Edyta Górniak lub jej managerka Maja Sablewska. Obie panie nie mogą dogadać się w tej kwestii. Edyta ponoć nawet zagroziła zerwaniem kontraktu z Majką. Jak wiadomo Sablewska od zawsze marzyła o tej posadzie. Czy teraz będzie musiała wybierać pomiędzy Edytą a karierą telewizyjną? Przekonamy się już w najbliższych tygodniach.