Trzeci tydzień programu "Farma" stoi pod znakiem rosnących konfliktów i wyczerpania wśród uczestników. Emocje sięgnęły zenitu po pojedynku dwóch nowych uczestników i wprowadzeniu nowych zasad obowiązujących na "Farmie". Wojtek podjął decyzję o opuszczeniu programu, kiedy dowiedział się, że najbliższą noc miałby spędzić w stodole. Jego odejście wywołało skrajne emocje wśród fanów "Farmy", a w sieci zawrzało.

Wojtek podjął decyzję o odejściu z "Farmy"

Największe emocje w ostatnim odcinku pojawiły się wokół decyzji nowego uczestnika, 52-letniego Wojtka, który po przegranym pojedynku miał zamieszkać w stodole i został wyznaczony do wyboru pięciu osób, które wraz z nim miały tam nocować. Wśród wybranych znaleźli się: Andrzej, Wojtek, Dominika, Łukasz i Agnieszka. Oznaczało to nie tylko życie w spartańskich warunkach, ale też nominację do pojedynku i dodatkowe obowiązki.

W tym momencie Wojtek, stylista, niespodziewanie ogłosił, że rezygnuje z dalszego udziału w "Farmie", argumentując, że spanie w stodole jest dla niego poniżające i narusza jego godność. To już kolejna osoba po Januszu, która sama rezygnuje z dalszej walki o Złote Widły.

W internecie zawrzało po decyzji Wojtka

Internauci mają mieszane uczucia po tym, jak Wojtek sam zdecydował się opuścić "Farmę", aby nie spać w stodole. Głos zabrała nawet Wiola z czwartej edycji. Była uczestniczka show nie ukrywa, że dla niej nie było nic złego w spaniu w stodole, a wręcz ma najlepsze wspomnienia z tamtego czasu. Inni podkreślają, że uczestnicy za szybko się poddają i zabrali innym szansę na udział w programie.

Najlepsze wspomnienia ze stodoły, a Oni uciekają - napisała Wiola z 4. edycji 'Farmy'

Teraz ci uczestnicy bez woli walki i przetrwania, zapomnieni po co przyszli

Pojawiają się też głosy współczucia po decyzji Wojtka. Niektórzy żałują, że nie zobaczą go już na "Farmie", bo dał się poznać jako sympatyczny uczestnik:

Bardzo szkoda, jeden z najbardziej sympatycznych osób

Ma racje. Takie traktowanie człowieka jest nieludzkie i niegodne. Program programem, ale jakieś zasady człowieczeństwa powinny być zachowane. W dodatku żadna z wybranych osób niczym sobie na to nie zasłużyła, nawet nie mieli możliwości zawalczyć o dom... Wojtek 100% racja. komenują internauci.

