Uwielbiany przez Brytyjki Gok Wan, które pokochały go za program "Jak dobrze wyglądać nago", obecnie przebywa w Polsce. Słynny stylista dostał bowiem propozycję od TVN Style poprowadzenia autorskiego show "Stylowe rewolucje Goka". Okazuje się, że w sprowadzeniu go do naszego kraju pomogła jedna z celebrytek. Przypomnijmy: Sablewska może być z siebie dumna. Dzięki niej przyjechała do nas zagraniczna gwiazda

Gok czuł się jednak w naszej stolicy dość samotnie i nie wyobrażał sobie pobytu tutaj bez swojego najwierniejszego towarzysza - suni Dolly. Sprowadził ją więc na plan i odtąd czworonożna przyjaciółka towarzyszyła mu na planie niemal każdego dnia. Tylko na AfterParty.pl możecie zobaczyć ekskluzywne zdjęcia z pobytu Goka w Warszawie i uroczych momentów z Dolly.

Tak czas w Polsce spędza Gok Wan: