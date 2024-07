Kolejny głośny skandal w "Pytaniu na śniadanie". Gościem Marceliny Zawadzkiej w śniadaniówce TVP 2 był znany ginekolog Tomasz Zając. Temat rozmowy dotyczył menstruacji. Ginekolog już na początku rozmowy stwierdził, że jest... "wrogiem miesiączkowania".

Chciałem powiedzieć, że jestem wrogiem miesiączkowania. Jestem zaciekłym, nieprzejednanym wrogiem miesiączki. Kobieta bez miesiączki jest kobietą luksusową i na to zasługuje! - powiedział doktor Tomasz Zając.

Mitem jest to, że trzeba miesiączkować. Trzeba mieć hormony płciowe. Natomiast miesiączka, która jest oznaką tej gry hormonalnej nie jest konieczna. I są na to sposoby, żeby nie miesiączkować - mówił Zając. - Jeszcze w XIX wieku, w 1850-60 roku, kobiety rodziły szesnaścioro dzieci, były cały czas w ciąży, nie miały miesiączki. Potem ze względu na emancypację, na kontrolę urodzin, miesiączki się pojawiły i są i jest mniej porodów. I to jest zło, z którym ginekolodzy próbują walczyć. - dodał gość "Pytania na śniadanie".