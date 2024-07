Michał Szpak zaskoczył wszystkich kiedy przyjął propozycję udziału w „TzG”. Pojawiły się komentarze, że powinien zająć się nagrywaniem płyty a nie występami w popularnym show.

Media zastanawiają się, dlaczego w tanecznym programie zabraknie Gienka Loski, który przecież wygrał z Michałem w „X-Factor”. Loska ze skromnością odpowiada na pytania dziennikarzy.

- Nie zgodziłbym się na udział w „Tańcu z Gwiazdami”, bo musiałbym być gwiazdą, żeby do niego iść, a ja gwiazdą nie jestem tak samo, jak nie jestem artystą. Jestem zwykłym robolem, muzykiem- powiedział Loska w rozmowie z „Faktem”.

Doświadczony muzyk nie krytykuje jednak swojego młodszego kolegi za wybór zupełnie innej drogi do sukcesu.

- Stara się chłop wykorzystać swoją szansę i tyle. Ja próbuję kłaść nacisk tylko na muzykę, chcąc, żeby się sama obroniła. Zawsze tak robiłem- dodał Gienek.

Wygląda na to, że Loska i Szpak mają zupełnie inne pomysły na swoją karierę w show-biznesie.

Myślicie, że udział w „Tańcu z Gwiazdami” może zaszkodzić młodemu artyście, który dopiero zaczyna swoją wielką przygodę w świecie muzycznym?

Reklama